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Dünya Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Memnuniyet duydum
Dünya

Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Memnuniyet duydum

Yeniakit Publisher
2023-07-20 01:27:00 -
Al Nahyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Memnuniyet duydum

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik ve kalkınma işbirliğini halklarının yararına ilerletmeyi ele aldıklarını kaydeden Al Nahyan, Erdoğan ile bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmeler inşa etmenin önemini de görüştüklerini aktardı.

"Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum"

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşan Al Nahyan, "Abu Dabi'de Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.


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