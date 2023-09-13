Al Musrati için Fenerbahçe geri adım attı! Transfer haberi: Resmen duyurdular!

Transfer çalışmaları doğrultusunda 6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Braga forması giyen Libyalı yıldız Al Musrati'den kötü haber geldi.

25 MİLYON EURO İSTEDİLER

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Al Musrati için yaptığı 8 milyon euro'luk teklif, Braga tarafından kabul görmedi. Haberde; Braga'nın 27 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro istediği öne sürüldü.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Ayrıca haberde; Al Musrati'nin de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Braga'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ve ayrılık durumunda sadece Avrupa'nın önde gelen liglerinden birine transfer olmak istediği belirtildi.

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AL MUSRATI KİMDİR?

1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.