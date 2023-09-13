  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan’dan ‘mülakat’ açıklaması: Mülakat süreci birçok sıkıntıya sebep olacak

İran'dan dünyayı şaşkına çeviren hamle! Bu olursa, Türkiye kesin devreye girer

Leyleklerin hareketini takip ederek Türkiye'ye ilan etti! Müjde, kesin olarak geliyor

Hilal Kaplan çok pis daldı! Topu tam 90'a taktı! Helal olsun sana bacım

SİHA Sezgin hakkında flaş gelişme

TB2 SİHA'yı satın alan ülke sayısı belli oldu! Selçuk Bayraktar rakam verdi, duyan kulaklarına inanamadı

Türklerin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

Konu: Türkiye'nin petrol ve doğal gazı! ABD harekete geçti

Müthiş gelişmenin haberi Türkiye'ye ilan edildi! Bir ilimizde insansız hava aracı fabrikası kuruluyor

İBB'ye ait sahte internet sitesi ile servis plakası sattılar: Kamu 110 milyon lira zararda
Spor Al Musrati için Fenerbahçe geri adım attı! Transfer haberi: Resmen duyurdular!
Spor

Al Musrati için Fenerbahçe geri adım attı! Transfer haberi: Resmen duyurdular!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 19:08:00 - 2023-09-13 19:27:09
Al Musrati için Fenerbahçe geri adım attı! Transfer haberi: Resmen duyurdular!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Al Musrati için Braga'nın istediği ücret sarı-lacivertlilere geri adım attırdı.

Transfer çalışmaları doğrultusunda 6 numaraya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Braga forması giyen Libyalı yıldız Al Musrati'den kötü haber geldi.

25 MİLYON EURO İSTEDİLER

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Al Musrati için yaptığı 8 milyon euro'luk teklif, Braga tarafından kabul görmedi. Haberde; Braga'nın 27 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro istediği öne sürüldü.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Ayrıca haberde; Al Musrati'nin de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Braga'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ve ayrılık durumunda sadece Avrupa'nın önde gelen liglerinden birine transfer olmak istediği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AL MUSRATI KİMDİR?

1.89 boyundaki Libyalı orta saha Al Musrati, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 15 gol 11 asist kaydetti.

Dusan Tadic'ten "Çetnik Selamı" açıklaması, spekülasyonlara cevap! Bomba iddia
Dusan Tadic'ten "Çetnik Selamı" açıklaması, spekülasyonlara cevap! Bomba iddia

Spor

Dusan Tadic'ten "Çetnik Selamı" açıklaması, spekülasyonlara cevap! Bomba iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23