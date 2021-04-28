Al-Monitor: Türkiye, TCG Anadolu ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

TCG Anadolu'nun bir SİHA gemisine dönüştürülecek olması üzerinde duran Al-Monitor, "Türkiye askeri alana yeni bir kavram kazandırıyor" ifadeleri kullanıldı.



ABD'nin, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarması, sadece hava kuvvetleri için değil, F-35 jetlere özel üretilen TCG Anadolu amfibik gemisini de etkiledi.

Ancak bu sorunu kısa sürede çözmek için kolları sıvayan Türkiye, bu gemiye SİHA'ların konuşlandırılacağını açıkladı.

Bir geminin tamamen SİHA'larla donatılacak olması, dünya üzerinde ilk kez gerçekleşiyor.

Bu konuya değinen ve bir analiz yayımlayan Al-Monitor, "Türkiye askeri alana yeni bir kavram kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

2023'te faaliyete geçmesi bekleniyor

"Bölgede büyük bir deniz gücü haline gelmek isteyen Türkiye, amfibi bir saldırı gemisini, Türk donanması için operasyonel bir İHA gemisine dönüştürüyor. 2023 yılında tam anlamıyla faaliyete geçmesi beklenen geminin, Türkiye’nin sınır komşusu olan Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de artan iddiasını yansıtan bir amfibi hücum gemisi projesi olarak başlatıldı."

Haberde, Türkiye'nin TCG Anadolu'ya, asimetrik savaş için, yüz tanıma ve sürü kabiliyeti bulunan kamikaze KARGU drone'larını ve ANKA İHA'larını da konuşlandırmayı planladığına vurgu yapıldı.

"Türkiye bölgesel bir güç haline geldi"

Geçtiğimiz günlerde ABD siyaset kuramcısı Francis Fukuyama tarafından yayımlanan ve Türkiye'nin bu İHA'larla "ana aktör" olduğuna değinilen analizi de referans alan haberde, "Fukuyama Türkiye'nin, özellikle Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ çatışması sonrası 'Süreç içinde, Rusya, Çin veya ABD'den daha fazla sonuçları şekillendirme becerisine sahip önemli bir bölgesel güç konumuna yükseldiğini' yazdı" denildi.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktirini içinde donanmaya verdiği önemi anlatan yazıda, ULAQ SİDA'lardan da bahsedildi. Saatte ortalama 65 kilometre hıza ve 400 kilometre operasyonel menzile sahip Türkiye'nin ilk silahlı insansız gemisi ULAQ'ın, TCG Anadolu ile birlikte hareket edeceği belirtildi.