Al-Monitor Mısır halkını kullanarak düşmanlığa başladı! Tepki çeken Türkiye sözleri

Son aylarda, Ankara-Kahire hattında normalleşme çabaları devam ederken Arap basını, Türk Lirası'ndaki değer kaybının Mısırlıları memnun ettiğini yazdı.

Ankara-Kahire hattında normalleşme adımları atılırken, Mısır halkının ve kamuoyunun Türkiye’ye karşı soğuk bir tavır takındığı ortaya çıktı.

Arap ve Orta Doğu üzerine haber ve analizlerle tanınan Al-Monitor, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili provoke edici bir yazı yayınladı.

Haberde, “Mısır’da Türk Lirası’ndaki kriz sevinç yaratıyor” başlığı kullanılırken, “Türkiye'nin son durumu karşısında, Mısırlılar yan tarafta yaşananları keyifle izliyor ve son 10 yılda yaşanan düşmanlıkları hatırlıyor. Türkiye, Mısır’ın en büyük ticaret ortaklarından değil. Mısır poundunun Türk Lirası’yla bağlantısı yok. Fakat yine de Mısırlılar Türkiye’deki ekonomil gidişatı izliyor ve TL’nin değer kaybetmesini zevkle izliyor. Hatta bazı insanlar ‘Lira Metre’ adı verilen saat başı TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını gösteren uyarılar oluşturdu” yorumunu yaptı.

Düşmanca tavır

Al-Monitor’e konuşan uzmanlar ise Türkiye’nin Mısır’a karşı son yıllarda izlediği politika sonucunda Mısırlıların yaşananları yakından mutlulukla izlediğini aktarırken Türkiye ile Mısır’ın, Sudan ve Libya’da da karşı karşıya geldiğini yazdı..

Al-Monitor, “Sokaklarda bazı insanlar TL’deki değer kaybının Mısır ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ediyor" diye yazdı

Makalede ayrıca, Türkiye’nin, Mısır'a suyunun yüzde 90'ından fazlasını sağlayan Nil Nehri'nin ana kolu olan Mavi Nil üzerinde devasa bir baraj inşa etmesi için Etiyopya'ya destek verdiğini yazdı.