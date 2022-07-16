  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Al Jaber kulelerinde 15 Temmuz gösterisi!
Gündem

Al Jaber kulelerinde 15 Temmuz gösterisi!

Katar’ın başkenti Doha’nın Lusail bölgesinde bulunan Al Jaber kuleleri, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 18:20:00 -
Al Jaber kulelerinde 15 Temmuz gösterisi!

Doha’daki Al Jaber ikiz kuleleri, “15 Demokrasi ve Birlik Gününde Türk halkı, Katar Emiri’nin ve halkının tutumunu unutmayacaktır” ifadesiyle aydınlatıldı.
Kulelere, iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türk ve Katar bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin posterleri de yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2016’da darbe gecesi kendisini ilk arayan ve darbeye karşı Türkiye’ye destek verenin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olduğunu söylemişti. Katar Emiri Al Sani, başarısız darbe girişimine karşı Türk halkını etrafında topladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23