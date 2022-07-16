Al Jaber kulelerinde 15 Temmuz gösterisi!

Doha’daki Al Jaber ikiz kuleleri, “15 Demokrasi ve Birlik Gününde Türk halkı, Katar Emiri’nin ve halkının tutumunu unutmayacaktır” ifadesiyle aydınlatıldı.

Kulelere, iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türk ve Katar bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin posterleri de yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2016’da darbe gecesi kendisini ilk arayan ve darbeye karşı Türkiye’ye destek verenin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olduğunu söylemişti. Katar Emiri Al Sani, başarısız darbe girişimine karşı Türk halkını etrafında topladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etmişti.