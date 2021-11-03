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Yaşam Al birini vur ötekine! İrem Derici'den yeni küfür skandalı
Yaşam

Al birini vur ötekine! İrem Derici'den yeni küfür skandalı

Kadını bir cinsel obje olarak yansıtan seküler yaşam biçimi mahalle sakinlerini bile birbirine düşürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Harbiye konseri öncesi ekibine küfür ettiği rezil görüntüler patlak veren şarkıcı İrem Derici, bu sefer de kendisine "Çirkin" diyen erkek takipçisine küfretti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:31:00 -
Al birini vur ötekine! İrem Derici'den yeni küfür skandalı

‘Çağdaşlık’ adı altında pohpolanan ve kadını cinsel bir obje olarak yansıtan seküler yaşam biçimi, kokuşmuş magazin mahallesinin sakinlerini bile birbirine düşürüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve rezil çıkışlarıyla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, son olarak bir erkek takipçisiyle arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Takipçisine küfür ederek cevap verdi

Bir erkek sosyal medya kullanıcısı şarkıcı için "Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin" yorumunu yaptı. Birkaç gündür şehir dışında olan şarkıcı ise yapılan yoruma "A.. salağı 4 gündür Kapadokya'dayım ben" diyerek küfretti.

Ekibine de küfretmişti

Harbiye'de 150 kişilik ekibiyle konser veren İrem Derici'nin sahneye çıkmadan önce ekibine küfür ettiği anlarda çekilen videosu gündem oldu. Derici'nin videoda ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... k... ortalığın?" diye sesleniyor.

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