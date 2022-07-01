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Medya Al birini vur ötekine! İlyas Salman Doğu Perinçek'i sattı
Medya

Al birini vur ötekine! İlyas Salman Doğu Perinçek'i sattı

Zaman zaman piyasaya çıkarak akılalmaz çıkışlarda bulunan İlyas Salman, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e verdiği bütün desteği geri çektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 14:44:00 -

İlyas Salman katıldığı bir programda Doğu Perinçek'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. İlyas Salman ile Doğu Perinçek arasındaki gerilim tırmanıyor.

Cansu Canan Özgen'in Blu TV'deki programına konuk olan usta oyuncu İlyas Salman, Perinçek ile ilgili konuştu.

Program sunucusunun Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le ilgili sorusuna İlyas Salman, "İktidara yalakalık yaparak, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yalakalık yaparak beni soğuk bir duşun içerisine soktu, buzların içerisindeyim şu anda. Eskiden verdiğim desteklerin hepsini geri çekiyorum" dedi.

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Yorumlar

Dallı

İNAÇLARA SAYGI DUYMAYANA USRTA OYUNCU DENİR Mİ.HELE YILLARCA TAKKİYE YAPANLARA.NE O MAO CU MAO CUYAMI DESTEKLERİNİ ÇEKMİŞ.VAY BE NE DE YAMAN IŞ

ADİL

ALLAH ALLAH ŞUNA BAK DESTEĞİNİ ÇEKMİŞ ALLAH ALLAH
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