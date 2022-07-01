Al birini vur ötekine! İlyas Salman Doğu Perinçek'i sattı

İlyas Salman katıldığı bir programda Doğu Perinçek'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. İlyas Salman ile Doğu Perinçek arasındaki gerilim tırmanıyor.

Cansu Canan Özgen'in Blu TV'deki programına konuk olan usta oyuncu İlyas Salman, Perinçek ile ilgili konuştu.

Program sunucusunun Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le ilgili sorusuna İlyas Salman, "İktidara yalakalık yaparak, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yalakalık yaparak beni soğuk bir duşun içerisine soktu, buzların içerisindeyim şu anda. Eskiden verdiğim desteklerin hepsini geri çekiyorum" dedi.