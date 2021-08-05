Al birini vur ötekine! "Gezi İmamı" yine kafayı çıkardı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından çıkartılan yangınların söndürülmesine yardım etmek yerine AK Parti hükümetini suçlayıp türlü yalan ve iftiralar ortaya atan CHP'nin başını çektiği güruh algı operasyonlarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yangında zarar gören alanlara inşaat yapma izni verileceği şeklinde mesnetsiz bir iddia ortaya attı.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan alçaklara tepki göstermek yerine her zaman yaptığı gibi yine AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı suçlayan Kılıçdaroğlu, "Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne Saray'ın, ne de onların avalerinin bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan net cevap

Ortak hareket edip yangın sorununa çözüm üretmek yerine algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok net bir cevap geldi.

Dün bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Erdoğan, yanan orman arazilerine inşaat yapılacağı şeklinde bir yasa olmadığını ve Turizm Bakanı'na böyle bir talimat verilmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu söz konusu iddiasını ispatlamaya davet etti.

AK Parti iktidarını devirmek ve Türkiye'yi kaos ortamına sürüklemek amacıyla başlatılan Gezi Kalkışması'nda terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ve Mustafa Kemal posterlerinin yan yana olmasının övünülecek bir olay olduğunu savunan Gezi İmamı İhsan Eliaçık ise Kılıçdaroğlu'nun yalanına çanak tuttu.

Kılıçdaroğlu ile aynı telden çalan Eliaçık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangının tam ortasında orman arazilerine inşaat yapma iznini Turizm Bakanına ve nerede olacağını da CB veren yasa çıkarmanın nedir manası" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eliaçık'ın söz konusu paylaşımı "bir deli kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış" yorumlarını beraberinde getirdi.