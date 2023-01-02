Al birini vur ötekine! Ali Babacan ile Ümit Özdağ arasında Din-Diyanet tartışması

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 21. Eylem Planı'nı açıkladı.

"Türkiye’ye esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, tüm vatandaşlarımızı kapsayan yepyeni bir yaklaşım öneriyoruz" diyen Babacan, dini özgürlükler adı altında bir dizi vaatte bulunurak, şu ifadeleri kullandı:

Din veya inanç topluluklarının, kendi din görevlilerini eğitmek üzere eğitim kurumları açmasının önündeki engelleri kaldıracağız.

Yükseköğretim dâhil, kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkânı tanıyacağız.

Yükseköğretim dâhil, kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkânı tanıyacağız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız.

Al birini vur ötekine!

Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a Twitter hesabından tepki gösterdi. Provakatif grupların "din özgürlüğü" isteklerine ilişkin vaatlerde bulunan Babacan'a tepki gösteren Özdağ da, Mustafa Kemal döneminin Diyanet'ini kurma sözü verdi.

Mesela, ezanı mı Türkçeleştireceksiniz?

Ümit Özdağ şunları söyledi:

Ali sana devleti emanet etmek ile kediye ciğer emanet etmek arasında fark yok. Zafer Partisi sizin korkulu rüyanızı gerçekleştirecek. Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını tekrar kuracak.