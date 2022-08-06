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Medya Al birini vur ötekine! Aleyna’nın annesinden duyarlı kadına tehdit
Medya

Al birini vur ötekine! Aleyna’nın annesinden duyarlı kadına tehdit

Magazin çamurunun önde gelen rezillerinden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de türlü saçmalıklarla gündem olmaya başladı. Öztel, genç bir kızın onlarca erkeğin önüne atılmasına sessiz kalamayan duyarlı bir kadını tehdit etti!..

Yeniakit Publisher
2022-08-06 15:57:00 - 2022-08-06 16:18:57
Al birini vur ötekine! Aleyna’nın annesinden duyarlı kadına tehdit

Geçtiğimiz günlerde kızı Aleyna Tilki'nin izinden giderek şarkıcılığa soyunan ve tabiri caizse havasını alan Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı tepki çeken paylaşımla gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin açıklamaları ve ahlaksız pozları nedeniyle eleştirilen Öztel, bir kadın takipçisini tehdit etti.

Havva Öztel'e mesaj gönderen bir kadın sosyal medya kullanıcısı, "Birileri laf edince zorunuza gidiyor. Kızını itin köpeğin önüne atıyorsun. 16 yaşında barlarda boy gösterdi" dedi.

 

Gelen mesajları Instagram hesabından ifşa eden Havva Öztel, "Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm" cevabını verdi.

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