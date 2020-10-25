Akvaryum dalgıçları ekmek parasını köpek balıklarını besleyerek kazanıyor

ANTALYA (AA) - BEKİR BEKTAŞ - Antalya Akvaryum'da dalgıç olarak çalışan Mert Peker ve Ramazan Tufan, düzenli aralıklarla dalış yaptıkları 5 milyon litre su kapasiteli akvaryumda köpek balıklarını besliyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde onlarca türden deniz canlısını barındıran Antalya Akvaryum, su altı yaşamının tehlikeli gibi görünen türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Aralarında sand tiger cinsi köpek balıklarının da yer aldığı akvaryumdaki canlıların önemli bir bölümü dalgıçlar tarafından besleniyor.

Antalya Akvaryum dalgıçları Mert Peker ve Ramazan Tufan, her gün dalış yaptıkları akvaryumda kimi zaman besleme, kimi zaman bakım ve denetim çalışması gerçekleştiriyor.

Ziyaretçilerin korku dolu bakışları arasında akvaryumda yüzen, bazen etrafları köpek balıklarınca çevrilen dalgıçlar, işleri sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almayı da ihmal etmiyor.

- "Suya her gün aynı heyecanı taşıyarak giriyorum"

Dalgıçlardan Mert Peker, su ürünleri mühendisi olduğunu, üniversite döneminde dalgıçlık eğitimi alarak mesleğe başladığını söyledi.

Bir süre balık çiftliklerinde ve dalış okullarında çalıştığını belirten Peker, akvaryumda çalışmaya başlayana kadar su altında köpek balıklarıyla bu kadar yakın bir temasının olmadığını dile getirdi.

Peker, Antalya Akvaryum'da 2013'te çalışmaya başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bana köpek balıklarının bulunduğu havuza dalacağım söylendiğinde 'Ciddi misiniz?' dedim. Çok heyecanlanmıştım. Nasıl besleneceklerine, nasıl bir yol izleneceğine dair ilk denemeleri biz yaptık. Bu süreçte heyecanlı ve biraz da korku dolu bir dönem geçirdim. Başlangıçta çevremdekiler ve ailem de endişe etti ancak zamanla benim gibi onlar da alıştı. Dalış kurallarına uyuyoruz. Akvaryuma her gün ayrı bir heyecanla geliyorum. Suya her gün aynı heyecanı taşıyarak giriyorum. Köpek balıkları filmlerde seyredildiği gibi algılanıyor ancak öyle bir durum yok. Köpek balıklarıyla yüzülebiliyor, yem de verilebiliyor. Köpek balıklarının kötü bir şöhretleri var ama bunu hak etmiyorlar."

- "Tutku ve sevgi gerektiren bir iş"

Ramazan Tufan da çocukluktan gelen deniz tutkusundan dolayı 16 yıldır dalgıçlık yaptığını söyledi.

Antalya Akvaryum'da 6 yıldır görev yaptığını belirten Tufan, şunları kaydetti:

"Sabahları erken saatlerde hem akvaryumun hem de canlıların genel kontrolleriyle güne başlıyoruz. Gerektikçe de dalış yapıyoruz. İnsanlar bize 'Kafesle mi dalıyorsunuz?', 'Köpek balıklarının dişlerini mi söktünüz?' gibi sorular yöneltiyor. Akvaryumda köpek balığı gibi insanlarca tehlikeli görülen canlıların bulunması heyecan verici. Bizim için bu iş rutin hale geldi. Yaptığımız iş, tutku ve sevgi gerektiren bir iş. Dışarıdan bakıldığında işimiz macera gibi görünüyor ama herkesin yapamayacağını düşünüyorum."

Akvaryumda beslenme sırasında ziyaretçilerle de kimi zaman iletişim kurduklarını anlatan Tufan, bazı ziyaretçilerin işaretlerle "Arkandan geliyor" diyerek kendilerine şaka yaptıklarını söyledi.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık da işletmeleri bünyesinde 26 kişilik yaşam destek ekibinin yer aldığını, dalgıçların da bu ekip bünyesinde görevli olduğunu belirtti.

Dalgıçların temizlik, balık beslenmesi gibi hayati öneme sahip görevlerinin olduğunu dile getiren Arık, "Yaptıkları iş hayati olduğu kadar tehlikeli de bir iş ancak ekibimiz profesyonel bir yaklaşımla üstesinden geliyor. Her türlü önlemi alarak çok iyi bir iş ortaya çıkarıyorlar." dedi.