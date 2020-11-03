AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? Nasıl indirilir?

Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Güvendeyim uygulaması, bir kez daha gündeme geldi. Doğal afet durumlarında yoğunluktan dolayı yaşanan hat kesilmelerini engellemek için AKUT Güvendeyim uygulaması mobil cihazlarda hayat kurtarabilecek kadar önem teşkil ediyor. Söz konusu uygulama iOS veya Android marketlerden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Uygulamada bağlantı kurmak istediğiniz 5 numara belirliyorsunuz. İşte, uygulama hakkında detaylar…

Güvendeyim uygulaması nedir?

Yazılımı geliştirenlerden biri olan 13 yıllık AKUT gönüllüsü ve bilgisayar mühendisi Köksal Akbaba (40) 'Güvendeyim' uygulamasını şöyle anlattı: "ilk öncelikle ‘Güvendeyim’ uygulamasında sevdiğiniz ya da size ulaşmasını istediğiniz 5 kişinin telefonunu uygulamaya tanımlıyorsunuz. Olası bir afet durumunda baz istasyonları yoğunluktan dolayı, kapasitelerinin çok üstüne çıktığı için çalışamıyor.”

AKUT olarak herhangi bir veri saklamadıklarını ifade eden Akbaba, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında tanımlanan 5 kişiye, afet durumunda kısa mesaj gönderildiğini ve Kısa mesaj bu durumda daha hızlı iletildiğini belirtti. Akbaba, bundan dolayı SMS üzerine yoğunlaştıklarını da söyledi.

Akbaba, “Tanımlanan 5 kişinin şehir dışında olmasını rica ediyoruz çünkü şehir dışındaki yakınlarınız ya da sevdikleriniz de sizi merak edebiliyor. Şehir dışındaki arkadaşlarınız diğer arkadaşlarınıza ulaşabilir ve sizin iyi olduğunuzu haber verebilir." diye konuştu.

AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir?

AKUT Başkanı Recep Şalcı, olası bir afet durumunda belirlenen 5 telefon numarasına güvende olunduğunu belirtmek için tasarlanan uygulamanın ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilerek kullanışlı hale getirileceğini açıkladı.

Elâzığ depreminden önce uygulamayı kullananların sayısı 500 bin kişi olduğunu belirten Şalcı, depremden sonra uygulamayı 700 bin kullanıcı daha indirerek 1 milyon 200 bin sayısına ulaştıklarını belirtti.

iOS veya Android marketlerden uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip bağlantı kurmak istediğiniz 5 numara ayarlıyorsunuz. Bu numaralar belirtildikten sonra afet durumunda ana ekranda bulunan kırmızı butona tıkladığınızda belirlediğiniz kişilere güvende olduğunuz mesajını ve konum bilgilerinizi iletebiliyorsunuz."

AKUT Güvendeyim uygulaması Google Play indirme TIKLAYINIZ

AKUT Güvendeyim uygulaması APP Store indirme TIKLAYINIZ