AKUT'a üye olmak isteyen vatandaşlar deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında görev almak isteyenlerin nasıl bir eğitimden geçeceklerini ve AKUT'a nasıl üye olunacağını merak ediyor. İzmir'de yaşanan depremin ardından elim haberlerle sarsılan vatandaşlar AKUT' a gönüllü olma şartlarını araştırıyor. Peki, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? AKUT üyesi olmak için ne gereklidir?

AKUT nedir?

AKUT gönüllülerden oluşan bir STK’dır, işlerin büyük bir çoğunluğu üye olan gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Dernek bünyesinde günlük idari işler ile ilgilenen sadece 4 maaşlı personelimiz bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızla da uzun süredir birlikte çalışmaktayız. AKUT’ta işe alım çok sıklıkla meydana gelen bir durum değildir.

AKUT gönüllüsü nasıl olunur?

Her ay düzenlenen gönüllü tanışma toplantısına katılıp gerekli temel eğitimleri ve evraklarınızı tamamladıktan sonra gönüllülüğünüz başlar. Gerekli bilgi ve belgelere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

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AKUT'a üye olmak için yapılması gerekenler

İSTANBUL'DA İKAMET EDENLERİN YAPMASI GEREKENLER:

1.Dernek merkezimizde yapılacak olan Gönüllü Tanışma Toplantımıza katılmak.

Tanışma Toplantısında katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlı olduğundan, kontenjanımız dolmuştur. Bu nedenle katılım müracaatları geçici süre durdurulmuştur. Bir sonraki ay yapılacak tanışma toplantısına katılmak isteyen adaylar, tekrar belirtilecek link üzerinden başvuru formlarını doldurabilirler.

AKUT Merkez, Büyükdere Caddesi, No:120, Esentepe-Şişli-İstanbul

2 aşamalı seminer/oryantasyon programını tamamlamak.

Tanışma toplantımıza katılan kişilere seminer/oryantasyon programımızın tarihleri mail yoluyla bildirilecektir.

3.Aşağıdaki belgeleri hazırlamak.

Belgelerin asılları olmalıdır, fotokopi kabul edilmez ve seminer/oryantasyon programını tamamlayanlar getirebilirler.

İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

Nüfus cüzdan sureti (Nüfus müdürlüğü, muhtarlık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

Sabıka Kaydı (Savcılık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

Kan grubu belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

(Belgeleri Dernek merkezimize getirdiğinizde form da doldurmanız istenecektir.)

4.Mülakat

Sizleri daha yakından tanımak ve görev almak istediğiniz birime yönlendirebilmek için yapılacak mülakatın tarihi, yukarıdaki işlemlerin ardından gönüllü adaylarımıza bildirilecektir.

5.Birim seçmek. (Birim seçtikten sonra birim sorumlusuna yönlendirilmeniz ile gönüllük süreciniz başlamış olur.)

Metro ile gelindiğinde;

Gayrettepe Metro İstasyonu'nun Gayrettepe çıkışı kullanıldığında, Müselles Sokağa girip (T. İş Bankası'nın sokağı) ilk sola dönüldüğünde yerimiz sağda bahçe içindedir.

Metrobüs ile gelindiğinde;

Zincirlikuyu durağında inilip aynı şekilde Gayrettepe Metro istasyonuna yürünebilir.

İstanbul'da ikamet etmeyenlerin yapması gerekenler:



İSTANBUL DIŞINDAN AKUT'A KATILMAK İSTEYENLER;

İstanbul dışından AKUT’a gönüllü olmak isteyen adaylar, öncelikle bulundukları yerde AKUT ekibinin olup olmadığını ana sayfamızdaki Türkiye haritasından görebilecekleri gibi, Hakkımızda-Operasyonel Ekiplerimiz Bölümünden veya https://www.akut.org.tr/ekipler'den bulabilirler.

AKUT’ta yapılan çalışmalar karşılığında ücret verilir mi?

AKUT’taki bütün faaliyetler "Dernekler Kanunu" kapsamında, tamamen gönüllük esasına göre yürütülmekte ve bu faaliyetlerin karşılığında herhangi bir maaş veya ücret alınmamaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu yararına Çalışan Dernek” statüsü kazanmış olan AKUT’un kuruluşunda yer verilen ilkelerden “Gönüllük ve Yardımseverlik” her üyenin uyması gereken temel kurallarımızdır. Tamamen sosyal sorumluluk bilinci ve topluma fayda için hareket eden gönüllülerimiz, kendileri açısından uygun zamanlarda AKUT’ta görev yapmaktadırlar. Gönüllülerimiz arasında öğrenci, ev hanımı, emekli, yönetici, memur, kısacası AKUT’un ilkelerine gönülden bağlı çok çeşitli meslek gruplarından insanlar yer almaktadır. Operasyonlarda katılımcıların yiyecek ve yol giderlerinin tamamını AKUT karşılar.