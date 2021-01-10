Akupunktur noktaları olarak belirlenen noktalar üzerine iğne, lazer ve ısı uygulamaları ile enerji dengesinin tekrar kurulması amaçlanır ve bu yöntemle hastalıkların tedavi edildiği ileri sürülmektedir. Günümüzde bilimsel tıp tarafından da kabul gören akupunktur, tamamlayıcı tıp kategorisinde yer almaktadır.

Akupunktur nasıl yapılır?

Akupunktur tedavisinde iğneler, tedavisi planlanan hastalığa bağlı olarak seçilen noktalara batırılır. Tedavide steril ve tek kullanımlık son derece ince paslanmaz çelikten yapılma iğneler kullanılır. Hasta genellikle sadece iğnelerin ilk girişinde çok hafif bir ağrı hisseder. İğneler ciltte yaklaşık 20 ila 30 dakika kalır. Belli etkilerin elde edilmesi için iğneler ısıtılabilir, bilinçaltı uyarma akımıyla uyarılabilir veya yukarı ve aşağı hareket ettirilebilir.

Bir de akupunktur tedavisi dışında, akupunktur noktalarına parmaklarla masaj yapılmasıyla uygulanan akupresör yöntemi vardır. Uygulanan bölgede toplanan enerji yoğunluğunun dağıtılması ve ilgili noktalarla bağlantılı olduğu düşünülen organların bu şekilde rahatlatılması amaçlanır.

Akupunktur noktaları ciltte değişik bölgelere göre değişen derinin 2 mm ila 4 cm’ye kadar derinliğinde bulunur. Lazer akupunkturunda ilgili noktalara lazer iğne denilen, aslında gerçek bir iğne olmayan, bir lazer ışığı darbesiyle ulaşılarak uyarım sağlanır. Lazer akupunkturu iğnelerden rahatsız olanlar ve çocuklar arasında popüler olan hafif ve ağrısız bir yöntemdir.

Akupunktur hangi hastalıklarda uygulanır?

Akupunktur ile pek çok hastalık tedavi edilebilir.

Baş ağrısı ve migren

Sırt ağrısı

Sindirim sistemi hastalıkları

Psikiyatrik rahatsızlıklar

Romatizmal şikayetler

Kronik solunum yolu hastalıkları (bronşit, astım)

Alerjiler

Kadın hastalıkları ve doğum

Sigarayı bırakma

Zayıflama

Bulantı ve kusma

Doğumu kolaylaştırma