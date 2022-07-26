Akuamarin (Aquamarine) taşı nedir? Akuamarin taşı nasıl anlaşılır? Özellikleri ve faydaları

Akuamarin (aquamarine) taşı, değerli taş gruplarından biridir. Kuyum ve aksesuar sektöründe etkin şekilde kullanılır. Zümrüde benzediği için özel bir ilgi duyulmaktadır. Akuamarin takı olarak değerlendirilse de şifalı olmasından dolayı tıbbi tedavide de kullanılıyor. Akuamarin taşı hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

Akuamarin deniz suyu anlamına geliyor. İri kristal parçacıklar halinde çıkarılıp, işlenerek takı veya aksesuar olarak kullanılıyor. Bu değerli taşın insan vücudu için birçok yararı bulunuyor. En çok da sinirleri yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır.

Akuamarin (Aquamarine) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Akuamarin taşı özellikle mücevher yapımında çok sık değerlendirilir. Aynı zamanda akik taşı ve Ametist taşında olduğu gibi insan sağlığına fayda getirecek birçok şifası bulunmaktadır. Beril taşının silikat hali olarak öne çıkan bu değerli taş, iri kristaller şeklinde yeryüzünden çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda içeriğindeki birleşimlerin sıcaklık soğukluk ile sürekli etkileşim halinde olması üzerinden kristalize şekilde oluştuğunu söylemek mümkün. Bazı kimyasal ve fiziksel aksiyonlar neticesinde milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş ve yeryüzünün değişik tabakalarında yerini almış madenlerden biridir.

Bu değerli maden aynı zamanda cesaret taşı olarak da bilinmektedir. Vücut sisteminin her yerine ayrı ayrı sunduğu şifa nedeniyle son dönemlerde çok fazla ilgi çekmeye başladı. Bu faydalarından yararlanmak için kişinin ya takı olarak kullanması ya da yanında taşıması gerekmektedir.

Akuamarin Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Akuamarin dünyada birçok ülkede bulunmasına rağmen en fazla Rusya’da çıkarılmaktadır. Rusya dışında Hindistan, Nijerya, Brezilya ve Pakistan’da da bu taş çıkarılıp, işlenerek diğer ülkelere pazarlanıyor. Akuamarin, Türkiye’de ise Manisa bölgesinde çıkarılıyor.

Akuamarin, beril taşının silikat formudur. İçeriğinde bulunan Berilyum, Silisyum, Demir, Lityum ve Sodyum’un oksijenle reaksiyona girerek yüzyıllar boyunca sıcak-soğut etkileşimi sonucunda oluşuyorlar. İçeriğinde bulunan demir taşa mavi rengini veriyor. Madenlerde kristal parçalar halinde çıkarılıyor.

Akuamarin Taşı Nasıl Anlaşılır?

Akuamarin pahalı ve değerli bir taş olduğundan 85 liranın altındaki taşlar sahtedir. Akumarin taşı iyi biliniyorsa, satılan ürün ele alındığında gerçek olup olmadığı hemen anlaşılır. Akuamarin taşı hakkında pek bilginiz yoksa aldığınız ürünün gerçek olup olmadığını anlamak için küçük bir parçasını kırarak anlayabilirsiniz. Sahte ürünler genellikle boya kaplama olduğundan iç ve dış kısım farkını görebilirsiniz.

Taşı kırmak istemiyorsanız hafif ısıya tutarak boya olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Eğer boya yanıp, ortaya başka renk çıkıyorsa taş sahtedir.

Akuamarin Taşı Özellikleri

1) Akuamarin saydam ve çok az yarısaydam bir görünüm ile camsı bir parlaklığa sahiptir.

2)Taşa mavi rengini içinde bulunan demir elementi veriyor.

3) Taş doğal halde kristal şeklinde küçük ve yuvarlak olarak çıkarılıyor.

4) Taşın sertliği 7,5; özgül ağırlığı ise 2,68 – 2,73’dür.

5) Taşın içeriğinde Berilyum, Silisyum, Demir, Potasyum, Lityum ve Sodyum elementleri bulunuyor.

5) Oxides kimyasal grubunda yer alır.

6) Şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve renginin koyuluk derecesi taşın değerini artıran özelliklerdir.

Akuamarin Taşı Faydaları

Kişideki ve ortamdaki negatif enerjiyi ortadan kaldırıp, pozitif enerji yayılmasını sağlar.

Hafızanın güçlenmesinde yardımcıdır.

Stresi ve depresyonu engeller.

Üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

Sindirim sistemini güçlendirerek, bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

En önemli faydaları sakinleştirici, huzur verici ve cesaret sağlayıcı olmasıdır.

Kişinin kendisine olan güvenini kazanmasında etkilidir.

Diş ve çene kemiklerinin sağlıklı olmasında etkin rol oynar.

Vücuttaki ödemin atılmasında yardımcıdır.

Alkol ve sigara gibi zararlı maddelerin bırakılmasında oldukça etkilidir.