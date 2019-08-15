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Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı

"Kafesteki Keşmir" başlıklı raporda keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasının destek görmediği kaydedildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:28
Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde keyfi gözaltıların yapıldığı, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı ve özel statünün kaldırılmasının destek görmediği bildirildi.

Hindistan Basın Kulübü'nde açıklanan "Kafesteki Keşmir" başlıklı raporda, aktivistlerden oluşan soruşturma kurulunun 9-13 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerine ziyaretler yaptığı, burada insanların üzüntü, öfke ve ihanete uğramış hissettiklerini dile getirdiği, Hindistan Halk Partisinin (BJP) Keşmir işleri sözcüsü Ashwani Kumar Chrungoo hariç görüşülen kişilerin hiçbirinin bölgenin özel statüsünün kaldırılmasını desteklemediği belirtildi.

Raporda, Hint güvenlik güçlerinin paniğe yol açmak amacıyla keyfi gözaltılar yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret ettiğimiz her köyde, Srinagar'ın merkezinde de polis ya da askeri/paramilis güçler tarafından keyfi alınıp götürülen ve yasa dışı gözaltında tutulan gençler ve okul çağındaki çocuklar vardı. Yüzlerce erkek çocuğu ve genç, gece yarısı baskınlarında yataklarından kaldırılıp götürüldü. Bu baskınların tek amacı korku yaratmak."

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına da dikkat çekilen raporda, "9 Ağustos'ta Soura'da (Srinagar) yaklaşık 10 bin kişi protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleri plastik mermiyle müdahale etti, birçok kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kurulunda yer alan aktivistlerden Hindistan Komünist Partisi üyesi Kavita Krishnan, "Narendra Modi, hükümeti tarafından alınan kararlar ahlak dışı, anayasaya aykırı ve yasa dışı." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunuyor.

Uluslararası basın kuruluşları ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü aktarıyor.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:28
  1. Cammu Keşmir
  2. keyfi gözaltı
  3. orantısız güç

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