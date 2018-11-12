Aktay: Mükemmel bir plan yapmışlar

RS FM'e konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı cinayetini ve yaşanan süreci değerlendirdi.

"15 kişinin kendi başına yaptığına kimse bizi inandıramaz"

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen infaz timinin tek başına karar vererek cinayeti işlemediğine dikkati çeken Aktay, "15 kişinin kendi başına bu işi yaptığına kimse bizi inandıramaz. Konsolosluğa girip çıkan herkesin kimlik kontrolleri çok sıkı yapılıyor. Daha büyük bir yetki almadan bu kişiler içeri giremez. Bu adamların hiçbiri kendi başına iş yapamaz. Prense ait özel uçağa binecekler, kendi başlarına burada cinayet işleyecekler, gidecekler yanlışlıkla oldu diyecekler. Bunu mu düşünüyoruz?" dedi.

"Şimdiye kadar kayıp olan bir sürü Suud muhalif var"

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen infaz timinin ilk işleri olmadığını ifade eden Aktay, "Ben varsayıyorum ki şimdiye kadar yakalanmamışlar. Şimdiye kadar kayıp olan bir sürü Suud muhalif var. Bunların akıbetini kimse bilmiyor" diye konuştu.

"Mükemmel bir plan yapmışlar"

"Kameraların önünde bu eylemi yaptıkları için bunlar aptal diyoruz ama bunlar o kadar da aptal değil. Mükemmel bir plan yapmışlar. Konsolosluğun dokunulmazlığı var, bu imkanı kullandılar" diyerek sözlerine devam eden Aktay, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkmadığını haber vermesi sayesinde delillerin kaybedilemediğini ifade etti.

"Cezaevinde olsalar da şartlarının farklı olduğu kesin"

Suudi yönetiminin yargı sürecinde dünyayı ikna edecek şekilde davranmaması halinde bedel ödemeye devam edeceğini söyleyen Aktay, "18 kişinin cezaevinde olmadığı konusunda ciddi rivayetler var. Cezaevinde olsalar da şartlarının farklı olduğu kesin" diye konuştu.

"Ceset bulunabilecek durumda olsaydı çoktan bulunurdu"

Kaşıkçı'nın cesedinin bulunabilecek durumda olmadığına vurgu yapan Aktay, "Ceset bulunabilecek durumda olsaydı çoktan bulunurdu ama bulunabilecek durumda değil. Ortada büyük bir vahşet var, utanç verici bir durum söz konusu" yorumunda bulundu.

"Cenaze namazı Cuma günü kılınacak"

Aktay, Kaşıkçı'nın ölümünden bu yana 40 günden fazla süre geçtiğini belirterek, "Kendisinin öldüğü kesin. 40'ı da çıktı. Namazını kılmak bizim için bir yükümlülük. Kaşıkçı'ya karşı bir görevimiz. Cenaze namazı Cuma günü kılınacak" dedi