Aktaş ve Burkay’dan Bursaspor’a forma desteği

Bursa’nın dinamikleri Bursaspor’a sahip çıkmak için forma seferberliği başlattı. ’Yeniden Zirveye’ sloganıyla SMS kampanyası başlatan yeşil-beyazlılara bir destek de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan geldi. 1963 forma desteğinde bulunan Başkan Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a "2020 forma desteğine var mısın?" çağrısında bulundu.

Başkan Aktaş, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda "Bursa’mızın marka değeri olan Bursaspor’a hep destek tam destek. Ben de kuruluş yılımıza atfen 1963 forma sipariş ediyorum. Değerli dostum İbrahim Burkay #YenidenZirveye sloganıyla ait olduğumuz yere döneceğimiz 2020 yılına atfen 2020 forma almaya var mısın" diyerek çağrıda bulundu.

Başkan Aktaş’ın çağrısına sessiz kalmayan Bursa Ticaret Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, "Bugüne kadar olduğu gibi yine kulübümüzün yanında olmaya devam ederek Bursaspor’umuzu #YenidenZirveye taşıyacağız. 2020’de hak ettiği yerde olacak olan takımımıza 2020 adet formayla destek veriyor, tüm Bursa iş dünyası temsilcilerimizi kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Klübü’nden yapılan açıklamada ise, "Her zaman yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a şahsi olarak verdiği forma desteğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.