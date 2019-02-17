Aktaş Gümüşhanelilerle horon tepti

Bursa’da yaşayan Gümüşhaneliler Başkan Aktaş’ı büyük coşkuyla karşıladı. Aktaş vatandaşlarla horon tepti.

Bursa Gümüşhane Torul Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Lokal binasının açılışına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kalabalık bir gurup tarafından karşılandı. Büyük bir sevgi selinin oluştuğu ziyarette Gümüşhaneliler Aktaş’la tokalaşmak sıraya girdi. Burada davet üzerine horon vuranların arasına katılan Başkan Aktaş, uzun süre horon tepti.

Renkli görüntülerin oluştuğu açılış töreninde konuşan Başkan Aktaş, “Bursa ezberleri bozan ve hızla büyüyen bir şehir. Bursa’da daha uzun vadeli planlar yapılması lazım, biz dersimize çalıştık. Yol haritamızı belirledik. İnşallah Mart ayı başında çok güzel bir lansman toplantısı gerçekleştireceğiz. Bursa’da 2017-2018 yılında nüfus 30 bin arttı, motorlu araç sayısı ise 51 bin arttı. Bursa gerçekten sıradan bir şehir değil. Bugüne kadar hangi siyasi görüşten olursa olsun yapılmış güzel hizmetler var. Fakat bazı hizmetler Bursa’nın gerisinde kalmış, inşallah yapacağımız hamlelerle bu açığı kapatacağız. 2 gün önce cumhurbaşkanımız Bursa’daydı. Çok önemli müjdeler verdi. Bu zamana kadar Bursa’ya hiçbir ziyaretinde metro ve raylı yatırımdan bahsetmemişti. Bizim 54 kilometre raylı sistemimiz var, bu 114 kilometreye çıkacak. Gürsu’dan başlayıp Yıldırım ve Osmangazi’yi o kalabalık bölgeyi alıp beraberinde Çalı ve Nilüfer’e kadar devam eden 28,8 kilometrelik metro hattını inşallah Ulaştırma Bakanlığımız yapacak” dedi.