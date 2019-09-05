Aktarma istasyonları ile daha yeşil Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve ve Hendek’te 2 katı atık aktarma istasyonu daha hizmete girecek. Şehir genelinde hizmet verecek toplam 4 katı atık istasyonuyla vahşi depolanmanın önüne geçilecek.

Akyazı ve Karasu’dan sonra Geyve ile Hendek’te hizmete girecek olan katı atık aktarma istasyonları ile şehir genelinde vahşi depolanmanın önüne geçilecek. 4 katı atık istasyonun işletmesi için 6 Eylül Cuma günü ihaleye çıkılacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehrin dört bir yanından toplanan katı atıkların doğrudan düzenli depolama sahasına getirilmesi oldukça maliyetli ve zaman alıcı bir işlem olmaktadır. Bu sebeple maliyetin düşürülmesi ve zamandan kazanılması için katı atık aktarma merkezleri kurmaya ve sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Daha önce Akyazı ve Karasu’da 2 katı atık aktarma istasyonumuz hizmet veriyordu. 1 Ekim itibari ile Geyve ve Hendek ilçelerimizde olmak üzere 2 katı atık aktarma istasyonu daha hizmete girecek. Hendek katı aktarma istasyonu da artık Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet sunacak. 4 katı atık aktarma istasyonuyla şehrimizin trafik yükü, gürültü ve görüntü kirliliği, atık toplama için gerekli araç ve ekipman ihtiyacı azalacak, yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak yaşam alanımıza sahip çıkmaya, yeşili, suyu, toprağı ve havayı var gücümüzle korumaya, çalışmalarımızı bu temel üzerinden yürütmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.