AksuVital, 31 yıldır Türkiye’nin Propolis üreticisi! Propolis doğal kalkanınız

1989’dan günümüze Türkiye’nin Propolis üreticisi AksuVital, yerli hammaddelerden özenle temin ettiği propolis ile Ar-ge merkezinde etkinliği ve faydası maksimum seviyede ürünler geliştirerek vücut direncinin arttırılmasına katkı sunuyor. AksuVital, salgın hastalıklara karşı vücut direncini artırmak, mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için arıların yaşam kaynağı propolisi, tüketiciye sunuyor. AksuVital ürettiği ürünlerdeki yüksek kalite standartlarıyla Türkiye’nin en prestijli doğal ürünler markası hedefiyle bilimsel ve geleneksel çalışmaları son teknolojiyle birleştirmekte. Tüm ürünlerimizde olduğu gibi Propoliste de farma kalite ve yüksek etken madde kullanılmakta. Propolis ekstraksiyon yöntemi, uzman gıda ve kimya mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Şeker, koruyucu ve renklendirici ve alkol içermemekte ve mevsim geçişlerinin daha rahat atlatılması, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için arıların yaşam kaynağı propolis büyük önem taşıyor.

Yerli üretimin önemi anlaşıldı

Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, Covid-19’un bitkisel ürünlerin fiyatlarını yüzde 25-30 arttırdığına işaret etti. Aksu, ithal ürünlerin yanına yanaşılmadığını kaydederek, “Bu durum yerli üretimin önemini net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi. Tüketicilerin Covid-19’a karşı korunmak için zerdeçal, arısütü, polen ve propolisi tercih ettiklerini anlatan Aksu, “Bu ürünler hayli talep görmekte” açıklamasında bulundu. Aksu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Aksu Vital markası olarak yüzde 100 yerli Ar-Ge merkezimizde her yıl yeni ürünler geliştirilerek pazardaki liderliğimizi ve öncülüğümüzü koruyoruz. Takdir topluyoruz. Hedefimiz her yıl sağlıklı bir şekilde büyümek olduğu gibi asıl misyonumuz olan doğaya bağlılığımız ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı insan neslinin korunması bizim için asıl ödül ve mutluluktur.’

Neden AksuVital?

AksuVital, 30 yıllık tecrübesiyle gıda, gıda takviyeleri ve dermo kozmetik alanlarında yaklaşık 400 çeşit ürün üretmektedir. Üretilen her ürünü doğadan tüketiciye ulaşana kadar özenli ve titiz bir çalışmadan geçmektedir. En doğal ve kaliteli hammadde temin edilip, Ar-Ge laboratuvarında testten geçmekte, hijyen ve kalite standartlarında üretime girmektedir. AksuVital Ar-Ge merkezi, Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile doğal ürünler sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezi olmuştur. Ar-Ge merkezimizde yılda ortalama 15- 20.000 civarında analiz yapılmakta, 1 patent ve 3 Ar-Ge projesi gerçekleştirilmektedir. Tüketiciye ulaşacak her ürün doğal ve birinci sınıf kaliteye sahip olmalıdır. Bu sebeple tüm süreç uzman kadro yönetiminde geliştirmektedir.

Yüksek kaliteye sahip tüm ürünlerimiz:

ISO 22000: 2005 kalite standartlarına uygundur,

GDO içermez,

Silikon içermez,

Renklendirici içermez,

Alkol içermez,

Kaliteli,

yüksek etken madde kullanılarak üretilir.

400 çeşit ürünüyle sektörde ilklerin markası haline gelen AksuVital, uzman kadrosu, hijyenik ve ileri teknolojiye sahip modern tesislerinde, ilgili mevzuatlar çerçevesinde GMP (GoodManufacturingProcessİyi Üretim Uygulamaları), ISO 22000:2005 ve ISO 9001: 2015 standartlarına göre üretim yapılmakta ve sertifikalandırma süreçleri titizlikle gerçekleştirilmektedir.