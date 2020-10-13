Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

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Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, TUSAŞ firması tarafından geliştirilen Aksungur SİHA ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İHA'lar artık savaşlara hükmediyor

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlı kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini belirten Theodoratos, "Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaş Suriye ve Libya'da daha önce gördüğümüz bir şeyi kanıtladı. İHA'ların artık savaşlara hükmettiği bir dönemdeyiz." dedi.

Türkiye'nin bu alanda çok önemli yatırımlar yaptığını aktaran Theodoratos, Karabağ'da Türk SİHA'ları tarafından vurulan sistemlerin operasyonel yetenekleri açısından Yunan ordusunun envanterinde bulunan sistemlerle benzerlik gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den alınan Bayraktar TB2'leri kullandığını kaydeden Yunan spiker, "Bu olayın riskini Meis adasına fark edilmeden yollanan küçük drone ile daha iyi anlayabilirsiniz. Fark edilmeden adaya gelerek Yunan bayrağını boyadı. Her alanda ekipmanlarımızı yeniden incelememiz gereken bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum. Derhal bu konuda kendimizi içeride ve dışarıda stratejik işbirliğine yönlendirme aşamasına geçmeliyiz." diye konuştu.

Theodoratos bu kapsamda Yunanistan'ın İsrail, ABD ve Fransa gibi çeşitli ülkelerden teknoloji devşirerek İHA üretimi yapması gerektiğini ifade etti.

Aksungur SİHA'sının özelliklerinden bahseden Yunan spiker, "Bu araçların vurabilecekleri şeyler bizi rahatsız etmeli. Tabii ki çok fazla zayiat verebilir ama dikkat edin operatör ölmüyor fark bu. Rakiplerimizden bir ve iki adım önde olmalıyız. Ülkemizin bu alanda dışa dönük olmaya ihtiyacı var. Meis adasında böyle bir olayın tekrarlanmasına izin vermemeliyiz. İHA'ları bloke edecek birçok yol var ve ilk olarak hava savunmamızı bu tehdide hazırlamanın yolunu açmalıyız." ifadelerini kullandı.