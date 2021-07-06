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Ekonomi Aksungur İHA’nın kameraları orman yangınlarına odaklandı
Ekonomi

Aksungur İHA’nın kameraları orman yangınlarına odaklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 08:48:00 -
Aksungur İHA’nın kameraları orman yangınlarına odaklandı

TUSAŞ’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İHA, göreve başladığı 1 Haziran’dan itibaren yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğüne nefes aldırıyor. Yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi bulunan Aksungur İHA, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği veriyor. Sistem, hedef tespit, teşhis ve gözetleme çalışmalarında yangınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.

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