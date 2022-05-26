Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer otomobile saldırıp olay çıkardı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aracıyla geleceği alandan geçen otomobile İYİ Partililer tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın yaşandığı alanda arbede çıkarken partililer, otomobile vurarak sürücüye tepki gösterdi.
Esnaf ziyaretleri çoğu kez olaylı geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı. İYİ Partililer, Akşener'in geleceği alandan geçen otomobile vurarak tepki gösterdi.
Bir dizi ziyaret için Kocaeli’ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmitlilerle buluşma alanında arbede yaşandı. Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi.
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İYİ Partililer otomobile vurdu
Edinilen bilgiye göre, Meral Akşener’in İzmit halkıyla buluşmak üzere aracıyla alana gitmek üzereyken bir otomobil hızlı şekilde geçti. Durum, Akşener’i bekleyen partililerin tepkisine sebep oldu. Otomobilin sürücüsü kontağı kapatınca, sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Bazı partililer otomobile vurdu.
Arbede yaşandı
Otomobildekiler alanda görevli polisler tarafından tahliye edilerek uzaklaştırıldı. Ardından alanda arbede yaşandı. Olaylar yatıştıktan sonra Meral Akşener alana gelerek vatandaşlarla buluşmasını gerçekleştirip esnafa ziyaretlerde bulundu.