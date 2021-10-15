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Siyaset Akşener'in yeni tiyatrosu! "Gariban çiftçi çocuğu" bakın kimin çocuğu çıktı!
Siyaset

Akşener'in yeni tiyatrosu! "Gariban çiftçi çocuğu" bakın kimin çocuğu çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak siyasi propaganda yaptı. Akşener'in çiftçi çocuğu diye tanıttığı Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:10:00 - 2021-10-15 10:12:21
Akşener'in yeni tiyatrosu! "Gariban çiftçi çocuğu" bakın kimin çocuğu çıktı!

"Millet aç" algısı oluşturmak için gittiği her ilde bir olaya karışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine algı peşinde koştu.

Konya, Hatay, Adana, Malatya ve İstanbul gibi bir çok ilde esnaf ziyareti adı altında İYİ Partililerle konuşup algı yapan Akşener'in son adresi Tokat oldu.

Akşener bugün Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında bir gençle sohbet eden Akşener o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Akşener'in yanına giderek hükümeti hedef alan şahıs kendisinin makine mühendisi, babasının ise çiftçi olduğunu öne sürerek iş bulamadığını iddia etti.

Akşener o anları Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Üretmek, çalışmak isterken çaresizlikle sınanan Makina Mühendisi Zileli gencimizi iyi dinle sayın Erdoğan, Her bulduğun fırsatta onları suçlayıp azarlayacağına, dinlemeyi ve anlamayı tercih etseydin; Ne gözün ne de gönlün böylesine kararmış olurdu…" ifadeleriyle paylaştı.

Akşener'in paylaştığı videodaki şahsın Göktuğ Senemoğlu olduğu öğrenildi.

Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu'nun oğlu olduğu ve Orhan Senemoğlu'nun emekli öğretmen olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

Yusıf

Bu kadında ne fırıldak mış abi soytarı
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Şeref Kazan

Adam yalanmı söyleyecek babasını bilmeme olasılığı olmaz belkide gerçekten bir çiftcinin oğludur da kimsenin haberi yoktur
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