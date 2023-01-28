Akşener'in yancısı rüya görüyor! O Erdoğan iddiası "Hadi oradan" dedirtti

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine rüya âleminde yaşadığını gözler önüne serdi. "6 lider Erdoğan'ı eze eze yener" gibi boyunu çok çok aşan cümleler kuran Uğuroğlu, muhalif isimlerin bile eleştirdiği altılı masaya ise övgüler düzdü. Uğuroğlu, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üye yapacak, başta ekonomi, eğitim ve sağlık olmak üzere Türk insanının sorunlarını çok hızlı çözmek için yasaları çok kısa sürede sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak çıkartacak 6'lı Masa'nın 6 liderini alkışlıyorum.

11 aydır iktidar ve yandaşlarının medya güçleri ile bütün güçleri ile yalan-dolan iftiralarla saldırdıkları 6'lı birlikteliği sürdürdükleri için de 6 lideri alkışlıyorum.

Erdoğan'ın10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararı alarak 14 Mayıs'ta 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağını vurgulayarak Anayasanın çiğnenmesine karşı koydukları tepki nedeniyle de 6 lideri alkışlıyorum.

(...) Diyelim ki Erdoğan öyle ya da böyle aday olabildi.

Çok açık ve net şekilde diyorum ki;

-6 lider Erdoğan'ı eze eze yener…"