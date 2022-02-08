Akşener'in tetikçisi haddini aştı! Sen kim oluyorsun yahu?

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya imza attı. Şaibeli isimleri ve kararları referans alıp yazdığı yazısında, Tayyip Erdoğan'a hakkını helal etmeyeceğini belirten küstah Uğuroğlu, cumhurbaşkanının 2023'te aday olmasına asla göz yummayacağını ifade etti. İşte Uğuroğlu'nun o hadsiz yazısı:

"AKP Genel Başkanı olarak 2002'deki milletvekili seçiminde partisinin başına "yasaklı siyasetçi" olarak geçmesi anayasaya aykırıydı ama umursamadı…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Anayasa Mahkemesi de Yüksek Seçim Kurulu da engelleyemedi…

Dünyada görülmemiş bir siyasi sonuç çıktı.

Yasaklı siyasetçinin genel başkanı olduğu AKP, 2002 seçiminden sonra tek başına iktidar oldu.

CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal, o günlerde bu siyasi yasağı hiç umursamadı ki Meclis'e sadece 2 parti AKP ve CHP girince anayasa değişikliğine onay vererek Erdoğan'ın yasağını etkisizleştirerek milletvekili seçilmesine önayak oldu.

2008 yılına gelindiğinde aynı kapatılan Refah Partisi gibi "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" iddiası ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP'nin de kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dâhil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması istendi.

(...) 6 üye AKP'nin kapatılması, 5 üye kapatılmaması yönünde oy kullandı. Bir üye daha "kapansın" deseydi o gün AKP kapatılacaktı.

AYM'nin 11 üyesinden 10'u ise "Laikliğe aykırı fiillerin odağı" gerekçesi ile AKP'yi mahkûm ederek hazine yardımının kesilmesine karar verdiler ki AKP, hükümlü partidir.

(...)

AKP iktidarı, "17-25 Aralık milattır" diyerek yargılanmaktan "şimdilik" kurtuldular.

Erdoğan, "Rabbim ve milletim affetsin" dedi

2014'de cumhurbaşkanlığı adaylığına Erdoğan'ın, "Sahte Diploma" iddiası damga vurdu.

"İstanbul'a ihanet ettik" dedi, İstanbullular yerel seçimde affetmediler ve Ekrem İmamoğlu'nu hem de iki seçimde başkan seçtiler.

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Mimarlar Odası'nın açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği'ne kurulan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için çıkartılan 1700 sayılı ilke kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

- "Kaçak Saray" olduğu kesinleşti.

Laiklik karşıtı odak, FETO ile kumpas, İstanbul'a ihanet, 17-25 Aralık, sahte diploma, kaçak saray, 5'li çete ve daha neler neler…

Hep yasa dışı, hep yasa dışı uygulamalar değil mi?

- Erdoğan'a hakkımı helal etmem, siz eder misiniz?

Haziran 2023'de, zamanında seçimde Anayasa'nın 101. maddesini çiğneyip 3. kez aday olmasına;

- İsyan ederim ve asla göz yummam…"