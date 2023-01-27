Akşener'in tetikçisi haddini aştı! Erdoğan'a böyle hakaret etti

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya daha imza attı.

Türkiye'de daha Ali Babacan'ın ismi duyulmamışken, onu bakanlık koltuğuna oturtan Tayyip Erdoğan'ı "nankör", Babacan'ı ise "bulunmaz hint kumaşı" olarak lanse eden Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaretler savurdu. "Erdoğan siyasi hırsının aklını baskıladığının farkında değil" herzelerini yumurtlayan Uğuroğlu, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Babacan’ın ekonomi yönetimi ile Türkiye’de fiyat istikrarı sağlandı, kişi başına düşen millî gelir 12 bin doları aştı.

–Babacan’ın bu başarısı Erdoğan’a üst üste seçimler kazandırdı.

24 Haziran 2018’de yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı.

Tek Adam Rejimine karşı olduğu için Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesine tepki olarak 8 Temmuz 2019’da AKP’den istifa etti.

Erdoğan minnet duyacağına her seferinde Babacan’a hücum ederek büyük nankörlük yapıyor.

Siyasi hırsının aklını baskıladığının farkında değil…"