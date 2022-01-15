Akşener'in o çıkışı ittifakta kırılmanın başlangıcı olur mu?

Mehmet Acet, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’le ilgili fezleke için "Benim arkadaşlarım bu fezlekeye evet diyecek. İYİ Parti'nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışını masaya yatırdı. Akşener'in son açıklamasının çok önemli olduğuna işaret eden Acet, "Akşener’in bu kararı, artık bu yükü taşıyamayız noktasına gelmiş olmalarının bir sonucu mu? Yoksa sessiz kalmanın tabanda bir maliyet üretmesi riskine karşı gösterilen bir refleks mi?" diye sordu. İşte Yeni Şafak gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"(...) HDP ve İYİ Parti, muhalefeti bir araya getiren ‘gevşek ittifakın’ iki paydaş partisi konumunda.

Hedef birlikteliği ve siyasi hedeflere ulaşmanın getirdiği zorunluluklar bu iki partiyi birbirine ‘tahammül’ göstermeye zorluyor.

Karşı karşıya geldikleri, polemiğe girdikleri durumlarda İYİ Partililerin dikkatli olmaya özen göstermelerine karşın HDP sözcülerinin daha pervasız şekilde hareket ettikleri de bir gerçek.

Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden İYİ Parti içindeki ‘faşist unsurlar’ suçlamasında bulunup gerekirse üçüncü ittifak çağrısı yapmasının üzerinden henüz bir yıl geçmiş değil.

HDP milletvekili Semra Güzel’in fotoğraflarının kamuoyunda uyandırdığı infiale karşın, temsil ettikleri siyasi ekol nedeniyle en başta tepki vermeleri gerekirken en arkalarda kalan İYİ Parti’nin sessizliği yine manidardı.

Çarşamba günlük grup toplantısında Meral hanım bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi.

Belli ki, daha önceki yaklaşımlarında da olduğu gibi bu meselenin sessiz kalınarak ‘taşınıp taşınamayacağı’ sorusu zihinlerde tartıldı, ya da tartışıldı.

Sessiz kalınarak taşınamayacağı anlaşılınca Akşener’in dünkü sözleri geldi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için de ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Benim arkadaşlarım bu fezlekeye ‘Evet’ diyecek. İYİ Parti’nin tutumu teröre yataklık konularında açık ve nettir” dedi.

Şunun altını çizelim:

Bu her durumda önemli bir açıklamadır.

Daha önce de konuşulan, üçüncü ittifak gibi seçenekler için bir ‘sinyal etkisi’ bile üretebilir.

Ama üretmeme ihtimali daha yüksek.

Akşener’in bu kararı, artık bu yükü taşıyamayız noktasına gelmiş olmalarının bir sonucu mu?

Yoksa sessiz kalmanın tabanda bir maliyet üretmesi riskine karşı gösterilen bir refleks mi?

Her iki parti de, daha önceki polemiklerde olduğu gibi, eteklerindeki taşları döktükten sonra, ‘gevşek ittifak’ kurgusunu bozmayan bir düzlemde hareket etmeye devam mı edecekler?

Yoksa, başka türlü bir kırılmanın başlangıç anına mı şahitlik ediyoruz?

Biraz bekleyip, HDP’den gelecek reaksiyonların dozajını, milletvekiliyle ilgili dokunulmazlığın kaldırılması sürecinde yaşanacakları izlemek gerekiyor."