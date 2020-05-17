  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da cami kapısına domuz kafası asıldı

Muğla'da 88 yıllık mayıs ayı hava sıcaklık rekoru kırıldı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Türkiye'den Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek

Seyahat izin belgesi E-devlet sorgulama
için kalan
Siyaset

Akşener'in milliyetçilik iddiası fena patladı! Emre Kınay aralarındaki konuşmayı ifşa etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, seçimlerden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gidip, "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyeçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini açıkladı. Kınay, Akşener'in bu sözü kabul ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:28:00 - 2020-05-17 17:30:39

MHP’den ayrılırken “Milliyetçilik” iddiasında bulunan ve ülkücülere oynayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bir oy için davasını ve seçmenini nasıl satabileceği gözler önüne serildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde İYİ Parti’nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, katıldığı televizyon programında Akşener’e dair önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti’nin adayı olmadan önce Akşener ile görüştüğünü ifade eden Kınay, kendisinin sosyalist olduğunu ve ‘Milliyetçilik’ ve ‘Türkçülük’ gibi kavramlara karşı olduğunu söyledi.

Kınay, “Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini ve Akşener’in bunu kabul ettiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

gercekse ne günlere kaldık.siyasete ne oluyor.bir tarafta mhp kökenli milliyetci iyi parti bir tarafta sosyalist olduğunu iddia eden Emre Kınay,dünya değiştimi ne oldu
  • Yanıtla

Samet

Öyle bir itiraf ki, içinde kutuplaşma, ayrışma, ötekileştirme, yandaşçılık ve ihanet herşey var.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı