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Siyaset Akşener’in kutusundan ‘pişmanlık’ çıktı! Boynu bükükler ortada kaldı
Siyaset

Akşener’in kutusundan ‘pişmanlık’ çıktı! Boynu bükükler ortada kaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 16:10:00 -
Akşener’in kutusundan ‘pişmanlık’ çıktı! Boynu bükükler ortada kaldı

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in "15 kiralık vekil" kararını eleştirmesi, "boynu bükük" vekillerin demokrasi kahramanı değil, adeta "şov için kullanıldıklarını" olduğunu ispat etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda millet ittifakını dağıtacak açıklamalar yaptı. Akşener, "6’lı masa meselesi çıktı. Genel Başkanınız her türlü fedakarlığı yapan insan ya; Biz CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır." dedi. Akşener, 15 vekil almanın "kuyruk siyaseti olduğunu" savundu.

15 kiralık vekil “onursuzluğu”

2018 senesinde CHP’den zorla istifa ettirilen 15 milletvekili, İYİ Parti’ye geçmek zorunda bırakıldı. Kararı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıkladı. Altay, “15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar” dedi.

Karara AK Parti'den tarihe geçecek bir tepki geldi. AK Parti olayı, “Siyasi onursuzluk” olarak niteledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den “Çatırdama ve siyasi çürüme hali” tepkileri geldi.

CHP'nin bu adımı ile TBMM'de beş milletvekili olan İYİ Parti'nin grup kurabilmesi ve dolayısıyla 24 Haziran'a alınan seçimlere katılmasının önündeki engeli de kalkmış oldu.

Olan 15 vekile oldu

Partiden zorla istifa ettirilen 14 vekil, bu olaydan rahatsızlık duymuştu. Haklı oldukları bugün ortaya çıktı. Muhaliflerin, “Demokrasi örneği” diye servis ettiği kiralık vekil saçmalığını bugün Akşener de eleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylece söz konusu 15 milletvekili, tarihe “Ortada kalan 15’li” diye geçti; muhaliflerin o günlerde servis ettiği gibi demokrasi kahramanları olarak değil!..

Alay konusu olan durum hakkında, “15 vekil ortada kaldı” yorumları yapıldı.

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