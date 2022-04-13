Akşener'in kürsüye çıkarttığı kişi meğer...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bir kiracıyı kürsüye çıkardı. Ankara OSTİM'de kira fiyatlarından yakınan kişinin lüks yaşamı fotoğraflarla gözler önüne serildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haftada grup toplantısında kürsüyü Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde kiracı olan Alp Can isimli kişiye bıraktı.
OSTİM'deki 3 atölyesi için mal sahiplerinin 3 kat kira istediğini iddia eden kişinin paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Lüks yaşamıyla dikkat çeken kişi tepki topladı.