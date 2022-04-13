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Gündem Akşener'in kürsüye çıkarttığı kişi meğer...
Gündem

Akşener'in kürsüye çıkarttığı kişi meğer...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bir kiracıyı kürsüye çıkardı. Ankara OSTİM'de kira fiyatlarından yakınan kişinin lüks yaşamı fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:34:00 -
Akşener'in kürsüye çıkarttığı kişi meğer...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haftada grup toplantısında kürsüyü Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde kiracı olan Alp Can isimli kişiye bıraktı. 

OSTİM'deki 3 atölyesi için mal sahiplerinin 3 kat kira istediğini iddia eden kişinin paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Lüks yaşamıyla dikkat çeken kişi tepki topladı. 

 

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Yorumlar

ADİL

AKİT BEN DİYİYORUM Kİ BENCE BUNLAR SUÇLU DEĞİL BİR VATANDAŞ OLARAK BUNLARA OY VERENLERDE SUÇ VAR

Vahap Kalyoncu

Günahım kadar sevmem bu kadını ama söylediği doğru. Kiralar uçmuş mu evet uçmuş kimi çıkardığınin ne önemi var . Tenkid edeceksek çözümü de söylemeliyiz çünkü biz iktidariz.
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