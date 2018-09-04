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Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti

Genel Başkan Meral Akşener'in 24 Haziran seçimleri sonrası sergilediği "istifa tiyatrosu" meyvelerini veriyor.

04 Eylül 2018 Salı 20:58
Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti

İYİ Parti Genel Merkezi'nin 81 il başkanının yönetimleri ile birlikte istifa istemesinin ardından, İzmir'de il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri dahil olmak üzere toplam 140 kişi istifa etti.

İYİ Parti Genel Merkezi, 30 Ağustos'ta 81 il teşkilatının istifa etmesini istemişti. İzmir'de İl Başkanı Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri de, bugün akşam saatlerinde bir toplantı yaparak konuyu değerlendirdi. İl Yönetimi, toplantının ardından istifa etme kararı aldı.

Asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 140 kişinin görevi bıraktığı ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:58
  1. İzmir
  2. İYİ Parti
  3. Meral Akşener
  4. Koray Ükünç

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