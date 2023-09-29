Akşener’in ‘ip’ini yavuz çekecek

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi sonrasında zehir zemberek sözlerle İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, uzun süren sessizliğini bozdu. Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda yeni parti kuracağı sinyalini vererek kulisleri hareketlendirdi. İstişare sürecini başlattığını söyleyen Ağıralioğlu, “Daha iyisini yapabilmeyi istişareye açtım. İşin sonu memleketi yönetiyoruz iradesiyle buluştuğu gün, o programın bir iradesi vardır ve milletin huzuruna çıkacak. Milletin kalbine kurmak zordur partiyi. Tayyip Bey’i çok iyi izliyorum, neyin nasıl yapıldığına, yapılmadığına” diye konuştu.

“İP’te taban falan kalmadı”

Konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede Meral Akşener’in kurduğu İP’in zaten bir proje partisi olduğu hatırlatmasını yapan Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran, “Akşener’in partisi bir projeydi fakat oraya giden insanların samimiyetini biliyoruz. Tabandaki insanlar samimiydi. Ancak süreç içerisinde Akşener’in kurduğu yapının gerçek yüzü ortaya çıktı. Bununla birlikte tabanda rahatsızlıklar baş gösterdi. Tabandaki rahatsızlıklar ister istemez yukarıyı da etkiledi. Kopuşlar başladı. Yavuz Ağıralioğlu’nun geldiği siyasi gelenek Büyük Birlik geleneği olduğu için milli manevi hassasiyeti üst düzeydi. Meral Akşener’in milliyetçi tabanda tepki çeken ikircikli politikaları sorun olmaya başladı. Ağıralioğlu da tabandan gelen baskılara çok fazla direnemedi. Ayrılmak zorunda kaldı. Bir anlamda da o proje yapı milli hassasiyetlerinden dolayı kendisini dışarı attı. Şu anda parti çalışmaları yapmaktadır. İP tabanında kendisi gibi düşünen belirli bir kesimi yanına çekebilir. İP zaten birçok yerde paramparça oldu. Kitleler halinde kopuşlar yaşanıyor. Partinin tabanı falan kalmadı. Oradan kaçacak olan insanların adresi çoğunlukla MHP olur. Nitekim bu yönde geçişlere de tanık oluyoruz. Bir miktar oy AK Parti’ye de gidebilir” görüşünü ifade etti.