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Siyaset Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a çağrısının ardından CHP harekete geçti
Siyaset

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a çağrısının ardından CHP harekete geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapmasının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yarın Ankara'da toplanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 21:47:00 - 2023-03-03 21:52:02
Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a çağrısının ardından CHP harekete geçti

CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.

Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplanacaklar

Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, depremle ilgili çalışmalar nedeniyle toplantıya katılması beklenmiyor.

"Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz"

Öte yandan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde geleceğe yürüyoruz. Azimli, kararlı ve umutluyuz. Hep beraber çalışacak, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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