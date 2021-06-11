Akşener'in HDP planı patladı! Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adayını belirleme işinin o kadar kolay olmayacağı anlaşılıyor. Çünkü henüz yöntem belirlenemedi.

Meral Akşener’in, “HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı” çıkışı HDP’yi rahatsız etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Akşener’e “Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın” diye karşılık verdi.

Akşener’in HDP planı

Akşener, HDP’yi millet ittifakının dışında tutmak istiyor. Çünkü HDP’yi “PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini” söylemişti. HDP’yi “PKK terör örgütünün yanına konumlandırdıklarını” ifade etmişti. Hem PKK’nın siyasi uzantısı olarak gör, hem ittifak yap. Akşener böyle bir çelişkiye düşmemek için HDP’yi ittifakın dışında tutmak istiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Eğer Akşener’in kırmızı çizgisi olmasa HDP’yi millet ittifakının resmi ortağı haline getirebilir.

HDP’yi neden istemiyor

Meral Akşener‘in sadece siyasi geçmişi ve beyanları ile tutarlılık adına HDP’yi ittifak dışında tutmak istediğini zannetmiyorum.

1- Akşener, HDP ile resmi olarak ittifak yaptığı takdirde İYİ Parti’nin milliyetçi tabanının ve CHP’nin ulusalcılarının oy vermeyeceğini düşünüyor.

2- HDP’den dolayı hem millet ittifakının hem de HDP’nin fire vereceğini hesap ediyor.

2- Siyasi hayatında sırtında PKK ile ittifak yaptı damgasını taşımak istemiyor.

HDP oyları AK Parti’ye gitmesin

HDP’nin ayrı bir aday çıkarması önerisinde sadece siyasi kaygıları değil, oy hesabının da etkili olduğu anlaşılıyor. Meral Akşener, HDP aday çıkarmadığı takdirde dindar Kürtlerin oylarının Erdoğan’a gideceğini düşünüyor. HDP’yi Kürt oylarının Erdoğan’a gitmemesi için bir havuz olarak görüyor.

Akşener, katıldığı bir televizyon programında Bağcılar’dan örnek vermişti. “Bağcılar’da HDP yüzde 14 civarında oy alır, yerel seçimlerde 3.5’a düşer. Nereye gider, AK Parti’ye gider” demişti.

HDP tepkili

Meral Akşener’in HDP çıkışı sadece hesapları bozmaya yetmedi, HDP’de tepkiye neden oldu. HDP Sözcüsü Ebru Günay, “Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok” diye karşılık verdi.

HDP oylarıyla orada oturuyorsunuz

Meclis’te HDP’lilerle İYİ Partililer arasında yaşanan tartışma üzerine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan Meclis kürsüsünden, “İYİ Parti size söylüyorum. Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK’ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturacaksınız. CHP’yle yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır. Ne diyeceksiniz şimdi buna” diye konuşmuştu.

Yerel seçimlerde HDP ile dayanışma

Yerel seçimlerde ise HDP, AK Parti’nin kaybetmesi için Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana’da aday çıkarmayarak millet ittifakının kazanması için çalışmıştı. HDP’nin desteği özellikle İstanbul seçimlerinde etkili oldu.

Ortak aday

2023 seçimlerinde ilk turda her partinin kendi adaylarıyla girme önerisi masanın üzerinde durmasına rağmen şu aşamada muhalefetin ortak adayla gitme seçeneği daha çok ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aday konusunu millet ittifakı liderleri ile birlikte belirleyeceklerini söylüyor. Meral Akşener, “Ortak adayla gidilmesinin faydalı olduğuna inanıyorum” diyor.

İşin ilginç tarafı, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da ortak aday formülünü destekliyor.

Denklem bozuldu mu?

Ancak Akşener’in HDP konusunda rezervi hesapları karıştırdı. Bu durumda HDP kendi adayını çıkaracak diyebilir miyiz? Henüz erken. HDP, millet ittifakının içinde yer almasa dahi, aday çıkarmamak ya da sembolik bir ismi aday göstermek suretiyle destek verebilir. Biz buna “İstanbul modeli” diyoruz.

Erdoğan’ın AK Parti’ye talimatı

2023 seçimlerine 2 yıl var ama video operasyonlarıyla seçim kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerini tarihi bir dönüm noktası olarak görüyor. Gerçekten de 2023 seçimleri Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olabilir.

Erdoğan, AK Parti kongresinden sonra ilk MKYK toplantısında, “Artık yeni bir dönem başladı. Arkadaşlar sahada olacağız. 2023 seçimlerine kadar hepimiz sahaya çıkacağız. Sahada olacağız. Artık masada oturmak yok” demişti.

Araziye çıkacaksınız

Erdoğan verdiği talimatları takip edip, planlamasını yapan bir lider. Bir önceki MKYK toplantısında da 2023 seçimleri için hemen sahaya çıkılması talimatını vermiş, üç kez üstüne basa basa, “Araziye çıkacaksınız, araziye çıkacaksınız, araziye çıkacaksınız” demişti.

AK Parti 2023 seçimleri için Erdoğan’ın deyimiyle, “Araziye” çıkmaya başladı. Ancak Erdoğan’ın talimatından sonra MKYK üyeleri, eski milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına başladı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise zaten sahadan çıkmıyorlar. Meclis tatil olunca milletvekilleri de sahaya çıkacaklar.

Erdoğan’ın kafasındaki takvim

Cumhurbaşkanı Erdoğan taban siyasetine çok önem veren bir lider. Peki Erdoğan sahaya çıkacak mı? AK Partili bir yetkili, “Cumhurbaşkanımızın kafasında bir takvim var. O takvime uygun olarak illeri ziyaret etmeye başlayacak” dedi. Pandemi kısıtlamaları ve ekonomik zorluklar devam ediyor. Sanıyorum pandemi kısıtlamalarının kalkması ve ekonomideki iyileşmenin hissedilmeye başlamasıyla birlikte sahaya çıkacak. Bir de 2023 seçimleri öncesinde erken çıkıp heyecanı da düşürmemek gerek.

Erdoğan farkı

İl gezilerini Meral Akşener başlattı, çok olumlu geri dönüşler aldı. Ardından Kılıçdaroğlu sahaya çıktı. Ama henüz seçim iklimine girilmedi ve henüz Erdoğan sahaya çıkmadı. Erdoğan il gezilerine çıkmadan 2023 seçimleri için hesap yapmamak lazım. Çünkü Erdoğan, kitlelerle güçlü bir bağı olan, sahaya çıktığında farkını fark ettiren bir lider.