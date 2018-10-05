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Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak kendisini protesto eden MHP'li grupla ilgili, İstanbul Valiliği'ne talimat verildiğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:37
Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." dedi.

Tatbikat hususunda valilik talimatlandırıldı

AA muhabirine, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:37
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Süleyman Soylu

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  • ZOMBİZOMBİ12 dk önce
    DEVAM EDİN AYNEN BÖYLE... TAM İSTENİLEN KIVAMA GELİYORSUNUZ..
  • aa23 dk önce
    apaaçık bahçesizin suça teşviği,tehdidi ortadayken savcılar harekete geçmek için neyi bekliyor
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş46 dk önce
    mhp bir kere mafya partisidir af yasasını boşuna istemiyor. içerideki pislikleri dışarıya çıkartıp milletin başına bela edecek. eğer akp bu tuzağa düşerse bir daha iktidarı göremez büyük oy kayıbına uğrar ve kapanıp gider.
Bugünkü Akit

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