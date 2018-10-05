Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak kendisini protesto eden MHP'li grupla ilgili, İstanbul Valiliği'ne talimat verildiğini açıkladı.05 Ekim 2018 Cuma 10:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." dedi.
Tatbikat hususunda valilik talimatlandırıldı
AA muhabirine, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.
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