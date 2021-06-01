Akşener'in esnaf tiyatrosu elinde patladı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Hatay ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümeti karalamak için umduğunu bulamayınca CHP'liler devreye girdi.

CHP üyesi çıktı

Akşener'in ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasına geçen kişinin CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Esnaflarla sohbet eden Akşener olumsuz bir şey çıkmayınca tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan Reşat Kayman isimli CHP'li Türkiye'yi kötülemeye başladı.

Bunun üzerine kuyumcu sahibi araya girerek "Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil" demesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Gülünç tiyatrosu elinde patlayan ve rezil kepaze olan Kayman, köşeye sıkışınca CHP üyesi olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Kayman'ın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu ve daha önce CHP gençlik kollarında görev yaptığı öğrenildi.

Mağduru oynayan CHP'li Kayman'ın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. İçki sofralarında arkadaşlarıyla gününü gün eden Kayman'ın ayrıca alevi istismarcılığı yaptığı görüldü. Ayrıca "Açız" edebiyatı yapan CHP'linin öğretmen eşinin de alışveriş sitelerinde pahalı ayakkabılar ve kıyafetler alarak yorumlar yaptığı belirlendi.