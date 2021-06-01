  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Donald Trump'ın danışmanından ülkeyi karıştıran "darbe" açıklaması

180 derecelik ‘u’ dönüşü! Avrupa ülkesi iş paraya gelince kıvırdı

Muhafazakar geçinen Yavuz Ağıralioğlu'ndan skandal benzetme

İmamoğlu yapsa hastalıklı kafalar ne derlerdi? İşlerine geldiğinde "çocuk cıvıltısı", işlerine gelmediğinde "kapı zırıltısı"

Yeni kabus! İlk vaka Çin'de görüldü

Sözde kadın hakları savunucuları konu Cem Yılmaz olunca 3 maymunu oynadı!

Neredesiniz? Akit manşet attıkça kafayı kuma gömüyorlar

ABD'li isim ağzındaki baklayı çıkardı: Türklerin o silahları S-400'ler kadar tehlikeli

Camide, cenazede, filyasyonda ve vefa gruplarında yer alan Din görevlileri de öncelikli aşılansın!

Bakan Koca normalleşme için tarih verdi
Fırtına yıktı geçti!
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde
Deutsche Bank Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Putin uyardı: Tehlike var
Gündem Akşener'in esnaf tiyatrosu elinde patladı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Gündem

Akşener'in esnaf tiyatrosu elinde patladı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kuyumcu ziyareti sırasında tezgahın arkasına geçerek kendini esnaf olarak tanıtan ve zor durumdan olduğunu iddia eden Reşat Kayman isimli şahsın CHP üyesi olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 19:00:00 -
Akşener'in esnaf tiyatrosu elinde patladı! Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Hatay ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümeti karalamak için umduğunu bulamayınca CHP'liler devreye girdi.

CHP üyesi çıktı

Akşener'in ziyaret ettiği kuyumcuda tezgahın arkasına geçen kişinin CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Esnaflarla sohbet eden Akşener olumsuz bir şey çıkmayınca tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan Reşat Kayman isimli CHP'li Türkiye'yi kötülemeye başladı.

Bunun üzerine kuyumcu sahibi araya girerek "Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil" demesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Gülünç tiyatrosu elinde patlayan ve rezil kepaze olan Kayman, köşeye sıkışınca CHP üyesi olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Kayman'ın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu ve daha önce CHP gençlik kollarında görev yaptığı öğrenildi.

Mağduru oynayan CHP'li Kayman'ın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. İçki sofralarında arkadaşlarıyla gününü gün eden Kayman'ın ayrıca alevi istismarcılığı yaptığı görüldü. Ayrıca "Açız" edebiyatı yapan CHP'linin öğretmen eşinin de alışveriş sitelerinde pahalı ayakkabılar ve kıyafetler alarak yorumlar yaptığı belirlendi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay