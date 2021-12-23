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Medya Akşener'in ekonomisti fena çuvalladı
Medya

Akşener'in ekonomisti fena çuvalladı

Eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Esfender Korkmaz, İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesindeki köşesinde "Kurlar daha fazla düşmez" iddiasında bulundu. Ancak, yazısının daha mürekkebi kurumadan döviz yüzde 15'lere varan oranda gerileyerek Korkmaz'a adeta "nanik" yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:44:00 -
Akşener'in ekonomisti fena çuvalladı

 

Eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Esfender Korkmaz da "yeni ekonomi modeline burun kıvıranlar" kervanına katıldı. İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesindeki köşesinde "Kur korumalı TL mevduatı yürür mü?" başlığını atıp engin(!) bilgilerini paylaşan Korkmaz, "Bu günkü siyasi ve ekonomik koşullarda, ilave bir şok önlem alınmazsa kurlar daha fazla düşmez" iddiasında bulundu. Ancak, yazısının daha mürekkebi kurumadan döviz yüzde 15'lere varan oranda gerileyerek Korkmaz'a adeta "nanik" yaptı. İşte Korkmaz'ın, pek çok dâhi(!) ekonomist gibi henüz ilk günden çuvalladığının resmi olan yazısının ilgili bölümü:

 

"(...)

* Mevduat sahibi, dolar hesabı olanlar, dolardan TL'ye neden geçsin? TL mevduatı ilave avantaj sağlamıyor. Riskler var… En az 3 aylık vadeli hesap açmak lazım. Mevduatı bozana faize ilaveten kur farkı verilmiyor.

* Dolardan TL'ye geçenler ancak kurlar da şok düşüş oluşursa kazançlı çıkarlar. Kasım ayında mevduatın 3 aylık reel getirisi -2,71 oldu. Aynı şartlar devam ederse, TL'ye geçenlerin avantajlı olması için kurların 3 ayda yüzde 3 ve üstünde düşmesi gerekir. Bu günkü siyasi ve ekonomik koşullarda, ilave bir şok önlem alınmazsa kurlar daha fazla düşmez. (...)"

 

 

 

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