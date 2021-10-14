Akşener’in doğal gaz cehaleti! 'Elma ile armudu birbirine karıştırıyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin doğalgazı Almanya ve Bulgaristan'dan daha pahalı aldığını iddia etti, enerji uzmanları Akşener'in yaptığı hesabın yanlış olduğu söyledi.

Akşener, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Küresel ölçekte yaşanan enerji krizine değinen Akşener, Türkiye'nin Rusya'dan doğalgazı diğer ülkelere göre daha pahalı aldığını savundu. Akşener, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ; 20 kargo sıvılaştırılmış doğalgaz alımının bir kısmını, 1000 metreküpünü, 1300 dolardan daha pahalı olacağı biçimde yaptı. Biz de doğal olarak, başkaları ne durumda diye bir baktık. Çok ilginç, mesela; Almanya ve Bulgaristan, aynı gazı, aynı yerden, yani Rusya’dan alıyor. Ama nedense, bizim aldığımızdan yüzde 40, yüzde 50 civarında daha ucuza alıyor.

“Peki, bizim aldığımız gaz, daha mı kaliteli? Hayır… Peki, biz bu ülkelerden daha mı zenginiz? Maalesef istatistikler ortada… Peki sizce, bu iki ülkenin Rusya ile arası, bizden daha mı iyi? Gördüğüm kadarıyla, o da hayır… Nitekim, birlikte dondurma tadımı yaptıklarını da görmedik. Nükleer enerji programını Rusya’ya bağlayan da, S-400’lere talip olan da, 'Gel sınırlarımızdan boru hattı geçir.' diyen de biziz. Ukrayna’dan doğalgaz akışı sağlayan, 14 milyar metreküplük Batı Hattı’nı iptal edip; doğalgaz ithalatında Rusya’ya daha da bağımlı hâle gelen yine biziz. Bu işte sizce de bir gariplik yok mu? Olmaz mı, var tabii…

“Hayırdır Sayın Erdoğan? Biz bu doğalgazı, Putin’le kurduğun kankalığa rağmen, neden bu kadar fahiş bir fiyata alıyoruz? Biz, göz göre göre niye soyuluyoruz? Söylesene Sayın Erdoğan; biz bu dost kazığını niye yiyoruz? Doğalgazda yenilen bu kazık, Türkiye'nin Sayın Erdoğan ve arkadaşları eliyle içine sokulduğu devlet krizinin bir yansımasıdır.”

Akşener karıştırıyor

Enerji uzmanları, İyi Parti liderinin karşılaştırmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aydınlık'a bilgi veren bir enerji uzmanı, “Yanlış anlaşılma var sanırım. Sayın Akşener LNG ile boru gazını karıştırmış. Almanya ve Bulgaristan boru hattıyla Rus gazını alıyor. Biz LNG'yi spot piyasadan aldığımız için haliyle pahalı oldu. Rusya'dan kontrat altında olan gaz, aldığımız LNG'den çok daha ucuz. Yani elma ile armut karıştırılmış.” dedi.

'Avrupa'dan daha ucuza alıyoruz'

Bir diğer enerji uzmanı ise şu değerlendirmede bulundu: “Sayın Akşener yanlış bilgilendirilmiş olmalı. Spot LNG ile kontratlı boru gazını ve fiyatlarını birbirine karıştırmış. Bulgaristan Rusya'dan LNG almıyor yani Bulgaristan aynı gazı bizden yüzde 50 ucuza almıyor. Şu anda Türkiye, Rus gazını Avrupa'daki spot fiyata kıyasla çok ucuza alıyor.”

'Ukrayna Gazı da Rusya'dan'

Ekonomist Hakan Topkurulu da Akşener'in açıklamalarına karşı şu bilgileri paylaştı: “Meral Akşener 'Eskiden doğalgazı Ukrayna'dan alırdık, şimdi Rusya'dan alıyoruz, Rusya'ya bağımlı hale geldik' demiş. Şu hale bakın; Ukrayna'nın doğalgazı olmadığını, Ukrayna'dan alınan doğalgazın Rusya'dan geldiğini ya bilmiyor, yada Rusya düşmanlığı için söylüyor. Meral Akşener ayrıca 'Bulgaristan ve Almanya'dan daha pahalı gaz alıyoruz.' demiş. LNG ile borudan alınan gazın fiyatlarının farklı olduğunu bilmesi gerek. Ya da Rusya düşmanlığı için böyle diyor.”