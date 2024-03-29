Akşener'in 'bana abla demeyin' dediği Özgür Özel'den büyük arsızlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koza Pazarı Meydanı'nda halkla buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara'da partisinin düzenlediği iftar programında CHP'ye yönelik 'Bana abla demeyin' sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Özel şöyle konuştu:

“Ben muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine hakaret etmedim. Abla diyeceğim ama dün ‘Abla mabla demeyin’ demiş. İstedikleri kadar germeye çalışsınlar ama eski dosttan düşman olmaz. Atatürkçü ve vatansever insanlar birbirine kötülük yapmaz, birbirine çelme takmaz. Biz gönlünde gözünde güneş olan herkesi çok seviyoruz biz biriz beraberiz. İyi insanlar, sosyal demokratlar, yalandan dolandan bıkanlar birleşirse birleşe birleşe kazanacağız. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?"

Akşener: Bana abla mabla demeyin istemiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin iftar programında başta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş olmak üzere CHP'ye ateş püskürmüştü. İmamoğlu ve Yavaş'ı kendisine ihanet etmekle suçlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için ise "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'abla' diyerek medyaya CHP ile 'kardeşlik' ilişkisi pazarlaması yapılmasına karşın Akşener tek başına girecekleri yerel seçimler öncesi ise, "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." dedi.

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