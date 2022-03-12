Akşener'i Çiller'e öneren FETÖ sanığı kim?

Melih Altınok, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tansu Çiller'le ilgili ilginç bir bilgiyi paylaştı. Altınok, zamanında Çiller'e, dönemin "kudretli içişleri bakanı" Mehmet Ağar'ın önünü kessin diye Meral Akşener'i öneren ismin FETÖ sanığı Mümtaz'er Türköne olduğunu belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"Eski başbakanlarımızdan Tansu Çiller yeniden gündemde.

"Bir şeyler yapmak istiyorum" şeklinde açıklamaları günlerdir tartışılıyor...

Deneyimli bir isim olarak olan biteni bugün daha sağlıklı yorumlasa da Çiller kolektif hafızamızda 90'lar demek...

Dolayısıyla Tansu Hanım'ın çıkışını duyunca yine 90'lara ait bir siyasetçi olan Meral Akşener ne tepki verecek diye merakla bekledim.

Eski hukukları icabı olsa gerek, Meral Hanım kendinden beklenmeyecek şekilde bu mis gibi gündem malzemesini geçiştirdi.

"Çiller deyince benim aklıma Erdoğan geliyor" demekle yetindi.

Peki Akşener deyince sizin aklınıza hangi isim geliyor?

Ben Mümtaz'er Türköne'yi yâd ediyorum.

Zira zamanında Çiller'e, dönemin "kudretli içişleri bakanı" Mehmet Ağar'ın önünü kessin diye Akşener'i öneren danışmanı Türköne'den başkası değildi.

Hatırlayacaksınız, Akşener de Türköne'nin tutuklandığı 15 Temmuz sonrası atmosfere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faks çekerek kendisini siyasete sokan referansının serbest bırakılmasını istemişti...

E tabii haliyle isim ismi çağrıştırıyor...

90'ları şöyle dört dörtlük aydınlatmak için Mehmet Ağar'ın "tuğlayı" çekmesinin zamanı artık gelmedi mi?"