Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken vaadi soruldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te ekranlara gelen Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

İYİ Parti lideri Akşener, HDP destekli 6'lı masanın Cumhurbaşlkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük tepkiyle karşılanan Atatürk Havalimanı vaadini destekledi.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki şirketle Atatürk Havalimanı'nda çalışma yapacağını söylemesinde sakınca olmadığını belirten Akşener, "Baykar da dahil olmak üzere ister Türkiye'de ister dünyada herkes baş tacıdır. Bu iki Türk'ün kurmuş oldukları şirketi de kötülemek doğru değil; buradan Baykar'a savaş açılmış bir sonucu çıkarmak doğru değil." dedi.

Ne olmuştu?

Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki CIA ile çalışan Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi.

Bayraktar'dan tepki gelmişti

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar'ın tepkisini çekti.

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Bayraktar, "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." demişti.

Şirketin CIA ile bağlantısı çıktı

Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği Sierra Nevada (SNC) şirketinin CIA ile çalıştığı ortaya çıkmıştı.