Akşener'den sonra Babacan da konuştu: Kavga çıkartacak sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; TOGG açılışı, altılı masanın ortak aday görüşmeleri, TTB Başkanı Ficancı'nın gözaltına alınması ve başörtüsüne yasal güvence dahil olmak üzere gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Babacan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyleydi:

TOGG için de Türkiye Yüzyılı için de şu ana kadar bize ulaşmış bir davet yok.

TTB Başkanı Ficancı'nın gözaltına alınmasının hukuki zemini yok.

Altı parti de uygun görürse, 'biz mutabıkız' derse ortak aday olurum.

Altılı masaya uyarı: Bu iş ya beraber olacak ya hiç olmayacak.

(Başörtüsü için yasal düzenleme) Olur ama seçime 3 dakika kala yapmak doğru değil.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG açılışına davet geldi mi sorusuna yanıt verdi. Babacan, Türkiye Yüzyılı ve TOGG'un açılış programlarına katılması için kendisine davet gelmediğini söyledi. Babacan, "Davet gelse dahi ben gidemezdim, belki başka bir arkadaşımızı görevlendirdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılışa davet edilmişti. İki lider de programa katılmayacak. Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın kendisi yerine katılacağını duyurdu.

Babacan, AK Parti'den ayrıldığı süreçle ilgili soruyu, "AK Parti'den karşı çıkışla, isyanla ayrılmadım. Önce kendisiyle görüştüm" şeklinde yanıtladı.

AK PARTİ'DEYKEN GÜL'ÜN ADAYLIĞINI DESTEKLEMİŞTİ

Babacan daha önce yaptığı açıklamada, AK Parti'de milletvekili olduğu dönemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını desteklediğini söylemişti. Aynı dönemde Babacan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için de imza verdiği ortaya çıkmıştı.

Babacan, Gül'e verdiği adaylık desteğini, "Çalışmaların tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" sözleriyle açıklamıştı.

TTB BAŞKANI'NIN GÖZALTINA ALINMASI

Babacan, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getiren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili de soruyu yanıtladı. "İfade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirip baktığınızda biz tutukluluk sürecine gidecek bir hukuki zemin görmedik" diyen Babacan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İşin garip tarafı şu: Önce Sayın Erdoğan çıkıp yaylım ateşine tuttu, ardından Bahçeli çıkıp benzer adım attı. Ertesi gün yargı çıkıp adım attı. Bu zaten kabul edilebilir bir şey değil. Suç unsuru varsa yargının harekete geçmesi lazım.

Şov gerekiyor ya. Polis baskınıyla evinden alıp götürüldü. Bir hukuk devletinde böyle bir şey olmaz.

Gözaltına alınmasını gerektiren sağlam bir hukuki gerekçe bugüne kadar bizim arkadaşlarımız bulamadı."

"GEÇMİŞİ KONUŞURSAK ANLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Altılı masadaki sağcı partiler" eleştirileri soruların Babacan, şunları söyledi:

"Altılı masa Türkiye için çok yeni bir şey. İlk defa seçimlerden çok önce partiler bir araya geliyor ve seçimden sonrası için hedef belirliyor.

Üyelerimizin yüzde 20'si daha önce CHP'ye oy veren insanlar.

Şu anki sisteme göre hiçbir parti kendi başına ve kendi adayıyla girdiğinde ilk turda yüzde 50+1'i alamıyor. Partilerin bir arada çalışma mecburiyeti var. Her partinin uyum sağlaması gerekiyor. Müşterek arıyoruz. Geçmişi konuşursak anlaşmamız mümkün değil. Hemen kavga çıkar."

AKŞENER: MASAYA DAVET ETTİNİZ GELDİK, SAĞCI İSTEMİYORSANIZ ETMEYİN KARDEŞİM

Geçtiğimiz gün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Akşener, "psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Şöyle bir şey oldu, dürüstçe konuşalım: Bir anda aldık gittik, oldubittiye döndü iş. Dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum ama herkes üzerine alınsın. Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda... Sağcılar diye bir kavram çıktı. Masada bulunalım, iktidarı kazanalım ama tamamını CHP tanzim etsin. Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı, o muhtemelen birçok insanı etkiledi... İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür."

"BEN TUR YAPTIĞIMDA ALTILI MASA YOKTU"

Babacan, altılı masanın kuruluşuna ilişkin de dikkati çeken sözler sarf etti. 2021'in başında yaptığı liderler turunu hatırlatan Babacan, şunları söyledi:

"Ocak-Şubat 2021'de ben bir tur yaptım. O zaman altılı masa yoktu. 'Biz çalışmamızı bitirdik, siz de bitirirseniz gelin bu çalışmaları bir araya getirelim' dedik. Sonra Millet İttifakı'nın genişletilmesi için görüşmeler yaptık. Eylül 2021'de altı partinin lideri oturdu, parlamenter sistem için konuşuldu. Altılı masanın birinci ürünü buydu. Liderler turunda ben tüm liderlerle görüştüm. Ondan sonra CHP'nin ev sahipliğinde toplantı yapıldı, o toplantıdan sonra kararlar açıklandı."

ALTILI MASA NEDEN TOPLANMADI?

Babacan'a, altılı masanın daha sık toplanma kararı aldığı ama bunun neden gerçekleşmediği de soruldu. DEVA Partisi lideri, "Daha sık toplanalım fikri vardı ama herkesin programı o kadar yoğun ki. Ortak tarih belirlemek kolay olmuyor" dedi.

Altılı masanın adayını nasıl belirleyeceğini de anlatan Babacan, mutabakat sağlanması gerektiğini belirtti:

"Aday önemsizleşiyor. Çünkü ne yapacağı belli olacak.

Sorunun tam özünde bu var. Mutabakat sağlandıktan sonra kök önemini yitirecek."

"MUTABAKAT SAĞLANIRSA ORTAK ADAY OLURUM"

Babacan, "aday olur musunuz" sorusunu ise, "Altı parti de uygun görürse, 'evet biz mutabıkız' derse aday olurum" şeklinde yanıtladı.

CHP'NİN İÇİNDEKİ KESİME UYARI: AKLINIZA BAŞINIZA ALIN

"Evet, herkesin hatası olabilir. Gelin, Türkiye'nin yarınıyla ortak iş yapalım çabası olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çabasını samimi görüyoruz" dedi. Parti içinde farklı görüşler olabileceğini, Akşener'in şikayet ettiği kesimin farklı hayaller kurabileceğini vurgulayan Babacan şu değerlendirmeleri yaptı:

"Niye altılı masaya oturduk biz diyebilirler? O zaman buyursunlar. Yalnız başına girsinler seçime. 2018'de oldu mu? Ortak aday çıkaramadılar da ne oldu? 10 yıl geriye gittik. Ortak aday olur mu olmaz mı tartışmasını yapanlar 2018'e bakıp ders alsınlar. İttifak kurdular da ne oldu? Seçimi kaybetmediler mi? Herkes aklını başına alsın. Böyle bir dünya yok. Kimse hayal peşinde olmasın. Bu iş ya beraber olacak ay hiç olmayacak."

BAŞÖRTÜSÜNE YASAL GÜVENCE TARTIŞMALARI

Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla gündeme gelen başörtüsüne yasal güvence tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben buradan siyasetçilere sesleniyorum. Kadınların kılığından kıyafetinden elinizi çekin. Seçime gidiyoruz. Bu mesele Türkiye'de bir şekilde çözüme kavuşmuş durumda. İleride bu çözümün devamıyla ilgili yapılacak şeyler olabilir ama bunları seçime 3 dakika kala yapmak doğru değil. Gelin her türlü özgürlüğü konuşalım. Sadece başörtüsü değil. Anayasada yazmayan özgürlükler bu ülkede olmayacak mı?"