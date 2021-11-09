Akşener'den skandal sözler: Lütfü bey olgunluk gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın savunmasına geçen Meral Akşener, skandal sözler sarf etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada konuşan Akşener, değerlendirmesi merakla beklenen Bingöl skandalına da değindi.

Akşener'i Bingöl'de eleştiren şehit ağabeyine, milletvekili Lütfü Türkkan "Senin bacını si..." diyerek küfretmişti. Türkkan'ın bu çirkin sözleri, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

"Lütfü bey olgunluk gösterdi"

Akşener, Türkkan'ın küfrünü "hislerine yenik düştü" olarak değerlendirirken, şehit ağabeyi için "ahlaksız" kelimesini kullandı.

Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesiyle ilgili açıklama yapan Akşener, önce ettiği küfrü inkar edip sonra ise kabul etmek zorunda kalan Lütfü Türkkan'ın büyük bir olgunluk gösterdiğini söyledi. Akşener, "Kadın ölümlerinde susanlar bizim karşımızda dem vuramaz. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Önce çıkıp özür diledi, sonra grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı. " dedi.