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Akşener'den ortak aday açıklaması: Hem CHP'li hem de sağcı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi ittifaka kapıları açtı. Akşener, "Ankara'ya hem CHP'li seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir" dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:51
Akşener'den ortak aday açıklaması: Hem CHP'li hem de sağcı...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel bir üniversite düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

"Ortak aday olabilir"

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüklerini belirten Akşener, "Henüz basına yansıyan 'şu şehir, bu şehir' diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara'daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir." ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlarımız son derece iddialı"

Meral Akşener, "İstanbul'a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi başa güreşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da adayını çıkarır. İzmir'i tartışmaya bile değmez. İyi parti olmasaydı, biz bu partiyi kurmasaydık, Ak Parti'nin 24 Haziran'daki seçim sonuçlarındaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir işbirliğinin, güç birliğinin oluşmasını çok istiyorum. Partim adına söylüyorum; bozan taraf biz olmayacağız. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:51
  1. Karabük
  2. Uşak
  3. Niğde
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Ankara
  7. Afyon
  8. Meral Akşener
  9. İYİ Parti
  10. CHP
  11. Kemal Kılıçdaroğlu

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