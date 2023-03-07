Akşener'den ortada kalan Ersan Şen'e teklif

Katıldığı canlı yayında Millet İttifakı ve gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan kalktığı dönemde İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade eden hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'le ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

Akşener reklam arasında aradı

Millet İttifakı'nda 12'inci toplantı sonrasında Meral Akşener yaptığı açıklamada ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını ifade etmişti. Akşener'in bu sözleri 'masayı dağıttı' yorumlarına neden oldu. Akşener'in açıklamaları sonrasında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında programında yaşananları değerlendirmişti. Şen, İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söylemişti. Bu gelişme sonrasında Şen, reklam arasında Akşener'in kendisini aradığını ve görüşme yapacaklarını aktarmıştı. Sosyal medyada İYİ Parti'nin adayının Şen'in olup olmayacağı gündem olmuştu.

Ersan Şen ortada kaldı

Daha sonra yapılan görüşme trafiği sonrasında Akşener, pazartesi günü adayın açıklanacağı toplantıya katılmış ve sonrasında yapılan açıklamada adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu duyurulmuştu.

Yemek teklif etti

Bu gelişmeler sonrası tüm gözler Akşener'in Ersan Şen'le ilgili yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Habertürk ekranlarında konuyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Akşener, "Ersan Bey'i çok severim, huzurunuzda aracılığınızda teşekkür ederim. Kendisini evimde ağırlamak isterim. En fazla taş atıldığı zaman kendimi şeytan taşlamasında hissettim. Ben hacca gitmiş insanım. O gün Ersan hoca, sizin kanalınızda bizimle ilgili çok kolay olmayan sözler söyledi. Ben kendisinin fikirlerini almak istedim, konuşacaktım kendisiyle. Çok insan tarafından saygınlığı olan hocamız. Evimde yemekte ağırlayıp fikirlerinden faydalanacağım" ifadelerini kullandı.