  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Korkutan açıklama! Fed sinyali verdi: Bu beklenenden daha yüksek olabilir! Belli ortalık karışacak

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 2 terörist teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu

Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan yine PINC'lik peşinde

Türkiye’de son 10 yılda en çok izlenen maçlar belli oldu! Şaşırtıcı veriler ortaya çıktı..

BAE'den Türkiye'ye müthiş adım! Bölgeye Türkiye çıkarması: Kritik temel atıldı, anlaşma imzalandı...Duyurdular

İstifa eden Avcı sessizliğini bozdu

Türkiye ve Brunei arasında 5 anlaşma! İmzalar atıldı

Güney Kore deprem sonrası harekete geçti: Türkiye'ye 10 milyon dolarlık konut desteği! Dünyaya ilan ettiler

Uzmanı uyardı: O tarihe aman dikkat lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji afet bölgesi raporu, yağış uyarısı
Gündem Akşener'den ortada kalan Ersan Şen'e teklif
Gündem

Akşener'den ortada kalan Ersan Şen'e teklif

6'lı Masa'da yaşanan krizde İYİ Parti'nin 'cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diyen Ersan Şen'le ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şen'in gönlünü almaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 23:48:00 -
Akşener'den ortada kalan Ersan Şen'e teklif

Katıldığı canlı yayında Millet İttifakı ve gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan kalktığı dönemde İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade eden hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'le ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

Akşener reklam arasında aradı

Millet İttifakı'nda 12'inci toplantı sonrasında Meral Akşener yaptığı açıklamada ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını ifade etmişti. Akşener'in bu sözleri 'masayı dağıttı' yorumlarına neden oldu. Akşener'in açıklamaları sonrasında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında programında yaşananları değerlendirmişti. Şen, İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söylemişti. Bu gelişme sonrasında Şen, reklam arasında Akşener'in kendisini aradığını ve görüşme yapacaklarını aktarmıştı. Sosyal medyada İYİ Parti'nin adayının Şen'in olup olmayacağı gündem olmuştu.

Ersan Şen ortada kaldı

Daha sonra yapılan görüşme trafiği sonrasında Akşener, pazartesi günü adayın açıklanacağı toplantıya katılmış ve sonrasında yapılan açıklamada adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu duyurulmuştu.

Yemek teklif etti

Bu gelişmeler sonrası tüm gözler Akşener'in Ersan Şen'le ilgili yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Habertürk ekranlarında konuyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Akşener, "Ersan Bey'i çok severim, huzurunuzda aracılığınızda teşekkür ederim. Kendisini evimde ağırlamak isterim. En fazla taş atıldığı zaman kendimi şeytan taşlamasında hissettim. Ben hacca gitmiş insanım. O gün Ersan hoca, sizin kanalınızda bizimle ilgili çok kolay olmayan sözler söyledi. Ben kendisinin fikirlerini almak istedim, konuşacaktım kendisiyle. Çok insan tarafından saygınlığı olan hocamız. Evimde yemekte ağırlayıp fikirlerinden faydalanacağım" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap
İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Ersan Şen iddiasına cevap

Flaş çıkış! Böyle duyurdu! Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı...
Flaş çıkış! Böyle duyurdu! Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı...

Medya

Flaş çıkış! Böyle duyurdu! Ersan Şen'in cumhurbaşkanlığı adaylığı...

Sermiyan Midyat Ersan Şen'i 'Hükümet Kadın'la tiye aldı! 'Ben bunu oynamıştım'
Sermiyan Midyat Ersan Şen'i 'Hükümet Kadın'la tiye aldı! 'Ben bunu oynamıştım'

Medya

Sermiyan Midyat Ersan Şen'i 'Hükümet Kadın'la tiye aldı! 'Ben bunu oynamıştım'

Akşener bu işe çok kızacak! Gidip kulağını çekebilir! Ersan Şen...
Akşener bu işe çok kızacak! Gidip kulağını çekebilir! Ersan Şen...

Medya

Akşener bu işe çok kızacak! Gidip kulağını çekebilir! Ersan Şen...

Olay Ersan Şen çıkışı!
Olay Ersan Şen çıkışı! "Vallahi" deyip duyurdu

Medya

Olay Ersan Şen çıkışı! "Vallahi" deyip duyurdu

Akşener 6'lı masaya döndü adaylık hayalleri yarım kalan Ersan Şen dalga konusu oldu
Akşener 6'lı masaya döndü adaylık hayalleri yarım kalan Ersan Şen dalga konusu oldu

Gündem

Akşener 6'lı masaya döndü adaylık hayalleri yarım kalan Ersan Şen dalga konusu oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanı uyardı: O tarihe aman dikkat lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji afet bölgesi raporu, yağış uyarısı
Yaşam

Uzmanı uyardı: O tarihe aman dikkat lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji afet bölgesi raporu, yağış uyarısı

Meteoroloji özellikle afet bölgesi için yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde yer yer sağanak yağışların görül..
BAE'den Türkiye'ye müthiş adım! Bölgeye Türkiye çıkarması: Kritik temel atıldı, anlaşma imzalandı...Duyurdular
Ekonomi

BAE'den Türkiye'ye müthiş adım! Bölgeye Türkiye çıkarması: Kritik temel atıldı, anlaşma imzalandı...Duyurdular

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke ilişkilerine yatırım ve tica..
Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan yine PINC'lik peşinde
Gündem

Provokasyonları cezasız kalınca... Oğuzhan yine PINC'lik peşinde

Kahramanmaraş depreminde prim yapabilmek için sosyal medya üzerinden yalan yanlış birçok paylaşım yapan Oğuzhan Uğur'un provokasyonları ceza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23