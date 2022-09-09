Akşener'den olay mesaj! Yer yerinden oynayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık "ayrı bir yola girerim" mesajı verdiğine dikkat çeken Kurtuluş Tayiz, "Birbirine benzemez, dahası, birbirine karşı konumlanan siyasi oluşumların bir masa etrafında toplanarak iktidara karşı 'alternatif' olma girişimi -buna projesi de denebilir- gittikçe zor bir hal alıyor" tespitini yaptı. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim, Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı dünkü ziyaretle bir üst seviyeye taşındı. Akşener, zabıtalardan oluşan tören mangasıyla karşılandığı ziyaretiyle Kemal Bey'e açık açık "ayrı bir yola girerim" mesajı verdi.

Birbirine benzemez, dahası, birbirine karşı konumlanan siyasi oluşumların bir masa etrafında toplanarak iktidara karşı "alternatif" olma girişimi -buna projesi de denebilir- gittikçe zor bir hal alıyor.

Hem masadakiler birbiriyle kavga halinde hem masa dışındakilerle tartışma ve gerilim devam ediyor. CHP, İYİ Parti'yle, İYİ Parti HDP'yle ciddi bir kavga ve çekişme yaşıyor.

Mevcut durumda bileşenlerden hiçbirinin masayı dağıtma gibi bir lüksü yok; "Cumhur ittifakı"na karşı ister istemez yan yana durmak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Ayrıca HDP'nin gizli-açık desteğine de hâlâ ihtiyaç duyuyorlar. Fakat, bu durum, en çok İYİ Parti aleyhine sonuçlar doğuruyor.

CHP'lilerin "HDP'ye elbette bakanlık verilir" çıkışı, İYİ Parti'yi seçmen nezdinde zor duruma düşürdü. Hem milliyetçi bir parti hem PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık verecek bir masada oturuyor! Ülkücü, milliyetçi hareketin rüyasında görse inanamayacağı kadar kötü bir pozisyon bu. Kâhin olmaya da gerek yok, bu pozisyonun 2023 seçimlerinde İYİ Parti'ye faturası fazlasıyla ağır olur.

MHP'nin artan yükselişi karşısında İYİ Parti'nin Kandil'in emrindeki HDP'yle anılması yaklaşan seçimler göz önüne alındığında sürdürülebilir değil.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ortak aday" konusunda 6'lı masayı baypas etmesi, kendini veya aklındaki başka isimleri dayatma yaklaşımı da birlikte değerlendirildiğinde Meral Akşener'in bir karar vermesi kaçınılmaz görünüyor. Ya Kılıçdaroğlu'nun kontrolü altında 6'lı masada kalmayı sürdürerek kaybedecek ya da kendine ayrı bir yol çizerek -en azından- ana muhalefet partisi konumuna yerleşmeye çalışacak.

İşte Meral Akşener, dünkü İmamoğlu ziyaretiyle Kılıçdaroğlu'na bu "ayrı yola" girme mesajını verdi. Akşener'in yeniden harekete geçmesi biraz da bu heyecanla bağlantılı. Pazarlıklar mutlaka sürer; tarafları barıştırıp uzlaştırma girişimleri devam eder, fakat tekrar başa dönerlerse Meral Akşener de, partisi de kaybeder. İYİ Parti için "ayrı bir yol" kaçınılmaz görünüyor. Peki bunu gerçekleştirecek iradeleri var mı? İşte asıl merak edilen soru bu!"