Akşener'den ittifak açıklaması

Yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleri hakkında da bilgi veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceliklerinin İYİ Partiye oy veren seçmenlerinin hakkını korumak olduğunu ifade etti. Akşener, şöyle konuştu:

"Öncelikle belirteyim ki devam eden görüşmeleri bir ittifak değil sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Partiye oy vermiş olan beş milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır, ilkeler ortaya konur, uzlaşılırsa yürür, uzlaşılamazsa teşekkür edilip yol haritası çizilir. Muhataplarımız da biz de meseleye böyle bakıyoruz. Başkalarının tavrı sizleri yanıltmasın. Sac ekmeği gibi dönüp durarak siyaset yapılmaz. İYİ Parti papatya falı açar gibi, 'bir adayım yok', bir 'adayım var' diyerek siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse, yola tek başına çıkan İYİ Parti teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir. Medeni bir şekilde yürüyen bu sürecin, yakın zamanda sonuçlanacağını bilmenizi isterim."