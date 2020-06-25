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Akşener'den ilginç iddia: Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemeyecek

İP Genel Başkanı Meral Akşener, “Tarihe not düşüyorum, Sayın Erdoğan ister önce, ister 2023’te seçim olsun Cumhurbaşkanı seçilemeyecek” şeklinde ilginç bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:23:00 -
Akşener'den ilginç iddia: Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemeyecek

İP Genel Başkanı MeralAkşener, katıldığı bir programda “Tarihe not düşüyorum, Sayın Erdoğan ister önce ister 2023'te seçim olsun Cumhurbaşkanı seçilemeyecek” şeklinde ilginç bir iddiada bulundu.

Akşener'e cevap, Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'dan geldi.

Yakışıklı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Akşener daha önce de 'Tarihe not düşüyorum, ben başkan olacağım' diyordu! Meral Hanım tarihe not düşüyorum zannederken notu yanlış yere düşüyor galiba."

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